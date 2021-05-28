《台股攻略－黃振宇》台灣股匯市上揚，挑戰１７０００點

《台股攻略》美國總統拜登擬提出規模６兆美元預算案，支援基礎建設計劃，刺激今日

（２８日）台灣股市及匯市同步上升。加權指數高開後更一度大升至最高位１６８８９點，終場

收１６８７１點，升２６９點，成交金額縮至４９３９﹒３２億元（新台幣．下同）。

台積電及聯發科表現不俗，分別收５９０元及９６１元，升１﹒４％及２﹒８％。其餘電子

權值股方面，鴻海、聯電及日月光投控各收１１１元、５２﹒４元及１１０﹒５元，升１﹒３％

至３﹒６％。華邦電更升超過８％，收３３﹒８５元。航運板塊的貨櫃三雄持續領漲，長榮及萬

海漲停，分別收９６﹒４元及１５４﹒５元；陽明收１０８元，升４﹒９％；台驊投控及宅配通

亦漲停；嘉里大榮升１﹒８１％。鋼鐵板塊的中鋼升５﹒６％，收３６﹒５５元，而中鴻、大成

鋼、燁輝、第一銅、海光及新光鋼更漲停收市。塑化板塊亦跟隨大市上升，台塑、南亞、台聚及

台達化升０﹒５％至３﹒５％。全球貨運需求增加，航商已轉向調升主要航線的海運附加費，反

映即將到來的運輸旺季將供不應求，令市場對長榮股價看高一線。另外，萬海與國立台灣海洋大

學合作，推廣商船學系及輪機工程學系學士後專班學程，以鼓勵欲轉換職涯的社會人士加入船員

工作領域。

雖然台灣疫情持續，但市場對疫情恐慌緩和，大市持續反彈，指數有望再挑戰１７０００點

。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》

