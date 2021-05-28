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即市新聞

28/05/2021 10:59

《窩輪豪情－梁業豪》恒指即市波動範圍２９０３９－２９３７８

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為非必需性消費
業、工業與醫療保健業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為
長實（０１１１３）、小米（０１８１０）與九龍倉（００００４），可用作買入其相關認購權
證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首
選中國銀行（０３９８８）、阿里健康（００２４１）與中國聯通（００７６２）。
　　港股開巿後整體表現算是偏好，惟科技股有較大的沽壓。不出所料，好友大戶於５月份期貨
、期權到期日控制了大局，最後結算價難以顯著回落。事實上，現時三個主要指數期貨的估計結
算價（ＥＡＳ）均在上升中，加上相關指數企於其上，即巿局勢暫可繼續看好。根據筆者發明的
「指數波動範圍分析法」，現時恆指處於合理水平２９３３６附近，走勢回軟。估計指數會於
２９０３９與２９３７８範圍內被好淡大戶鎖定即巿波動幅度，只能呈現反覆上落的橫行走勢。
如欲詳細了解筆者這個發明，請觀看筆者每個交易日於「梁業豪ＹｏｕＴｕｂｅ頻道」內的「投
資影音分析」影片。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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