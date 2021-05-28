《談國論企－黎偉成》工業巨企前四月倍賺受惠復甦

《談國論企》中國的全國規模以上工業企業的實現利潤於２０２１年前４個月同比倍增，資

源、能源類企業的表現相當突出，而高技術、裝備設備等行業利潤亦力保快增，乃受惠於政府於

２０２０年３月控新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９和精準有序推出的復工復產復商復市政策，強大的

內需使國民經濟確切納入復甦軌道。國家續以供給側結構結性改革為主導，和以國內大循環和國

內外雙循環重要新策，肯十定有利經濟全面提質重量穩中有進發展。



＊油氣業多賺高技術製造業更績佳＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，全國規模以上工業企業實現利潤總額於２０２１年

１－４月份累計達２﹒５９４３萬億元的同比增長１﹒０６倍，無疑較１－３月份１﹒８２５萬

億元增１﹒３７倍和１－２月１﹒１１４萬億元升１﹒７９倍有所放緩，惟一季度所增之快，主

因２０２０年同期受惡疫衝擊使全國許多省市封關和停工停產的基數較低之使然，惟此數相對於

２０１９年同期大幅增漲４９﹒６％，促兩年的平均增長達到２２﹒３％，在在顯示工業巨企的

產銷和回報情況有明顯的提升之說，毫無爭議。

惹人注目的，是（一）國家統計局調查的４１個工業企業行業中，１－４月份利潤有增長的

行業持平於１－３月份的３９個行業，比１－２月的３８個行業多１人固行業，更有１個行業由

虧轉盈，和有１個行業的虧損有所收窄，足見主要行業的工業巨企的營運情況幾乎全面改善、提

升，惹人注目的是能源與資源類行業的企業賺利明顯回升，特別是（Ｉ）資源類中的有色金屬冶

煉及壓延加工業和黑色金屬冶煉及壓延加工業，於１－４年份的季潤增長分別達４﹒８４倍與４

﹒１６倍，為４１個行業中位列首、次。

和（ＩＩ）石油和天然氣開採業於２０２１年１－４月份同比大幅提升１﹒１９倍，升幅遠

高於１－３月份的１８﹒４％而１－２月份則減少２８﹒７％，乃受惠於油價明顯回升，和市場

對油氣的需求相當殷切所致。

同樣重要的，是（ＩＩＩ）紡織業亦多賺１６﹒６％，此行業用棉耗棉最多，故美國和歐洲

一眾政棍信口開河地以「棉花」作「主題」，妄言新疆「滅族」，簡直不堪一擊。中國內部的棉

花需求甚殷，２０２０年便得進口２００億噸棉花，而棉花主產地的新疆已是多年來以機械化的

生產，所大量生產的是超高質棉花，「人手」怎可能？

屬於（ＩＶ）高技術和高增值的工業行業的企業，賺利可觀，如特別是（ｉ）汽車製造業利

潤同比多賺２﹒７２倍，（ｉｉ）計算機、通信和其他電子設備製造業同比增８６﹒２％，

（ｉｉｉ）電氣機械和器材增８５﹒８％，（ｉｖ）專用設備和（ｖ）通用設備的升幅分別為

７７﹒７％與６７﹒７％。由是可見國家多年積極主動支持科技發展的政策，效益豐厚。此亦為

政府要力促科技創新作為經濟穩中有進的其中重要支持力量之因。

還有（ＩＶ）多賺的工業巨企所涉及的行業亦相當廣泛，如化學原料和化學製品製造業多賺

２﹒７２倍。

工業巨企經營和回報情況不斷向好，可見之（二）在產業方面，特別是（１）製造業的表現

最為理想，實現利潤總額於２０２１年１－４月份累計２﹒１９９６萬億元同比增長１﹒１４倍

；（２）電力、熱力、燃氣生產和供應業１８０９﹒１億元同比增長４５﹒１％，而（３）採礦

業的實現利潤總額累計２１７１﹒３億元同增長１﹒０３倍。



＊營業收入利潤率提升產成本存貨有改善＊



正正因為業務業有改善，使工業企業的的財務狀況，亦相應有頗大程度的好轉，其中（三）

整體收支情況，實現營業收入於２０２１年１－４月份達３７﹒７８萬億元同比增長３３﹒６％

，較發生營業成本３１﹒５４萬億元的３１﹒４％，多增２﹒２個百分點，由是營業收入利潤率

６﹒８７％，比上年同期高２﹒４２個百分點，顯企業的經營和回報有改進。

企業的產成品存貨於４月末時達４﹒７９萬億元同比增８﹒２％，應收帳款於１６﹒８８萬

億元同比增長１６％，可解讀為企業加大放帳力度爭取出貨，而存貨增加則意味企業增產以應付

市場的殷切需求。

以及（四）資產總計１２９﹒９９萬億元同比增長９﹒４％，比負債總計７３﹒８１億元所

增８﹒６％多增０﹒８個百分點，遂使所有權益合計５６﹒８１萬億元，同比增長１０﹒４％，

和資產負債比率５６﹒３％，較上年回落０﹒４個百分點。

美國千方百計地要打壓中國，惟（１）中國不僅在對美的商品出口續增，而（２）防控惡疫

取得預期良性效應更使本國經濟復甦和內需回復快速增長，復工復產復商復市使工業企業得益，

故拜登即使未有如混世魔王特朗普在任期的攬炒，但惡性的圍堵，對中國只會造成一些困擾，不

會有太大的威脅和壓力。拜登是庸材，是陰濕者。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

