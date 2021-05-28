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28/05/2021 10:05

《異動股》匯控（００００５）升逾２％破５０元，創近１５個月高

　　《經濟通通訊社２８日專訊》匯控（００００５）升２﹒１５％，報５０元，盤中最高見５
０﹒２元創近１５個月高，成交約１３７１萬股，涉資６﹒８２億元，主動買盤７５％。
　　匯控上日公布，退出美國零售銀行業務，尚待監管部門批准，預計稅前成本一億美元，不會
產生重大收益或虧損。將在現有市場中保留一小部分實體位置網絡，計劃保留２０至２５個財富
中心，以供核心國際客戶群使用。
　　８０間東海岸分行出售予美國上市的Ｃｉｔｉｚｅｎｓ　Ｆｉｎａｎｃｉａｌ　Ｇｒｏｕｐ
。　　　　　
　　富瑞最新將其目標升至４５﹒５５，較現價有９﹒２６％下跌空間，評級持平。
　　現時，恆生指數報２９２７９，升１６６點或升０﹒５７％，主板成交４７０﹒３４億元。
國企指數報１０８９４，升４６點或升０﹒４３％。恆生科技指數報８１１８，跌４點或跌０﹒
０６％。
　　即月期指新報２９２８７，升１０２點，高水８點。即月國指期貨報１０８９６，升２９點
，高水１點。即月科指期貨新報８１１８，跌１９點，低水３點。
　　上證綜合指數報３６１２，升３點或升０﹒１１％，成交１３５４﹒４９億元人民幣。深證
成份指數報１４９４７，升５０點或升０﹒３４％，成交１７４９﹒１８億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：
　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯控（００００５）　　　　５０﹒１０元　　　升２﹒１５％
　　恆生（０００１１）　　　１６４﹒１０元　　　升２﹒１８％
　　東亞（０００２３）　　　　１５﹒９４元　　　升０﹒８９％
　　中銀（０２３８８）　　　　２８﹒３５元　　　升１﹒４３％
　　渣打（０２８８８）　　　　５６﹒００元　　　升１﹒９１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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