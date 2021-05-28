《異動股》匯控（００００５）升逾２％破５０元，創近１５個月高

《經濟通通訊社２８日專訊》匯控（００００５）升２﹒１５％，報５０元，盤中最高見５

０﹒２元創近１５個月高，成交約１３７１萬股，涉資６﹒８２億元，主動買盤７５％。

匯控上日公布，退出美國零售銀行業務，尚待監管部門批准，預計稅前成本一億美元，不會

產生重大收益或虧損。將在現有市場中保留一小部分實體位置網絡，計劃保留２０至２５個財富

中心，以供核心國際客戶群使用。

８０間東海岸分行出售予美國上市的Ｃｉｔｉｚｅｎｓ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｇｒｏｕｐ

。

富瑞最新將其目標升至４５﹒５５，較現價有９﹒２６％下跌空間，評級持平。

現時，恆生指數報２９２７９，升１６６點或升０﹒５７％，主板成交４７０﹒３４億元。

國企指數報１０８９４，升４６點或升０﹒４３％。恆生科技指數報８１１８，跌４點或跌０﹒

０６％。

即月期指新報２９２８７，升１０２點，高水８點。即月國指期貨報１０８９６，升２９點

，高水１點。即月科指期貨新報８１１８，跌１９點，低水３點。

上證綜合指數報３６１２，升３點或升０﹒１１％，成交１３５４﹒４９億元人民幣。深證

成份指數報１４９４７，升５０點或升０﹒３４％，成交１７４９﹒１８億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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匯控（００００５） ５０﹒１０元 升２﹒１５％

恆生（０００１１） １６４﹒１０元 升２﹒１８％

東亞（０００２３） １５﹒９４元 升０﹒８９％

中銀（０２３８８） ２８﹒３５元 升１﹒４３％

渣打（０２８８８） ５６﹒００元 升１﹒９１％

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（ｎｓ）

