《午市前瞻》舊經濟股強勢，港股若突破２９４００阻力或試三萬關

《經濟通通訊社２８日專訊》隔晚美股指數個別發展，本港期結日大市現升勢。恆指今早高

開１０６點報２９２１９點，由傳統金融股領跑，低見２９０９８點後復向上，高見２９３３３

點，最終半日收報２９２９７點，升１８３點或升０﹒６３％，主板成交９１７﹒０７億元。國

企指數報１０８６７點，升１９點或升０﹒１８％。恆生科技指數報８０６２點，跌６１點或跌

０﹒７５％。

Ａ股兩市整固，上證綜合指數報３６０９點，升不足１點，成交２６７４﹒０６億元人民幣

。深證成份指數報１４９１７點，升２０點或升０﹒１４％，成交３３８１﹒１５億元人民幣。

重磅股普揚，匯控（００００５）計劃退出美國零售銀行業務，今早收升３﹒４７％，報５

０﹒６５元；建行（００９３９）走上２﹒０７％，報６﹒４２元；友邦（０１２９９）升１﹒

１７％，報１０３﹒４元；騰訊（００７００）揚０﹒５％，報６０８﹒５元；而中移動（００

９４１）跌１﹒１％，報４９﹒２５元。



＊美推６萬億美元預算案，資源股炒作＊



科指今早略為偏軟，其中跌幅最大科指股為眾安在綫（０６０６０）挫６﹒８１％，報３９

元；而ＳＡＡＳ股亦回吐領跌，其中明源雲（００９０９）走低５﹒２４％，報３９﹒７５元；

金軟（０３８８８）跌２﹒８８％，報５３﹒９元；微盟（０２０１３）軟２﹒５６％，報１７

﹒５４元。京東集團（０９６１８）分拆上市的京東物流（０２６１８）今日上市，首日掛牌股

價曾高見４７﹒７５元，較招股價４０﹒３６元高近兩成，該股今早收報４４﹒７元。京東集團

與京東健康（０６６１８）今早表現偏軟，前者跌０﹒１４％報２８４元，後者跌１﹒３５％報

１１０元。

有傳美國推６萬億美元預算案，用於基建、教育以及醫療健康，致資源股再現炒作。江銅（

００３５８）升４﹒３１％，報１８﹒４元；五礦資源（０１２０８）升４﹒２２％，報４﹒６

９元；重鋼（０１０５３）走上３﹒７３％，報２﹒５元；中鋁（０２６００）走高３﹒６５％

，報４﹒５４元；馬鋼（００３２３）揚１﹒８８％，報３﹒７９元。



＊何啟俊：美團宜等季績出爐，長實十天線水平可買＊



港股於期結日造好，大市升勢由舊經濟股帶動。千里碩證券研究部經理何啟俊向《經濟通通

訊社》表示，近日港股市場投資氣氛轉好，人幣走強及大市成交趨旺，令投資者積極入市，由舊

經濟股為大市提供升勁。他指２９４００為關鍵阻力位，如成功突破，港股下一步將進軍３００

００關口；若未能破位，港股短期將於均線密集區（２８５００黠）至該阻力位（２９４００點

）區間上落。

美團（０３６９０）今日將公布首季業績，券商預測上季經調整淨虧損介乎２６﹒８億至５

１﹒８億元人民幣，昨日下跌約２﹒８％，是跌幅最大藍籌。投資者如有意部署美團，何啟俊認

為宜等業績出爐再決定，指科網股仍未算強勢，加上今日績前氣氛窄幅偏軟，可再作觀望。

長實集團（０１１１３）股份回購計劃超額完成，接獲有效接納股份逾４﹒１１億股，較其

要約上限３﹒８億股超額８﹒１７％；完成回購後，李氏家族連同李嘉誠基金會持有長實的股份

增加至４５﹒６％。何啟俊留意到近期地產股有資金追捧，形容該板塊是「隨市走」，建議投資

者於１０天線（約４９元）吸納，短期上望５８元。（ｐｌ、ｊｃ）

