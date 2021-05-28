《美元走勢－羅明立》留意歐元１﹒２１４０╱６０的支持

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０９﹒９６ １０９﹒８１ １０９﹒９２

歐元╱美元 １﹒２１９３ １﹒２１７２ １﹒２１７９

英鎊╱美元 １﹒４２０４ １﹒４１７５ １﹒４１９２

美元╱瑞郎 ０﹒８９９２ ０﹒８９７１ ０﹒８９８８

美元╱港元 ７﹒７６１２ ７﹒７５８２ ７﹒７５９７

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《美元走勢》有消息指美國總統拜登將於周五（２８日）提出一項規模為６萬億美元的預算

案，雖然財長耶倫指預算案將令美國債務水平超過經濟規模，但認為不會推高通脹。市場對此有

很大的質疑。另一方面，民主黨在議會只有些微優勢，相信有關方案不容易獲得通過。美匯指數

在９０附近窄幅上落，美國１０年期國債收益率回升，市場觀望周五的通脹數據。美國上周初次

申領失業金人數為４０﹒６萬，已連續五周下跌，為２０２０年３月１４日當周以來最低，反映

就業市場仍在穩步復甦。

非美貨幣個別發展，德國６月份消費者信心指數為－７，差過預期；剛公布的法國第一季經

濟增長年率終值向下修正至１﹒２％，按季更由增長０﹒４％修正為收縮０﹒１％。歐元跌至１

﹒２１７０，留意１﹒２１４０╱６０的支持。英鎊則曾經升越１﹒４２，因有央行官員指加息

可能早於明年晚期。匯市仍以區間上落為主。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒２１６５ １﹒２２５０ １﹒２１３０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒４１５０ １﹒４２２０ １﹒４１００

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

