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即市新聞

28/05/2021 15:44

《美元走勢－羅明立》留意歐元１﹒２１４０╱６０的支持

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒９６　　　１０９﹒８１　　　１０９﹒９２
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２１９３　　　１﹒２１７２　　　１﹒２１７９
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒４２０４　　　１﹒４１７５　　　１﹒４１９２
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒８９９２　　　０﹒８９７１　　　０﹒８９８８
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６１２　　　７﹒７５８２　　　７﹒７５９７
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》有消息指美國總統拜登將於周五（２８日）提出一項規模為６萬億美元的預算
案，雖然財長耶倫指預算案將令美國債務水平超過經濟規模，但認為不會推高通脹。市場對此有
很大的質疑。另一方面，民主黨在議會只有些微優勢，相信有關方案不容易獲得通過。美匯指數
在９０附近窄幅上落，美國１０年期國債收益率回升，市場觀望周五的通脹數據。美國上周初次
申領失業金人數為４０﹒６萬，已連續五周下跌，為２０２０年３月１４日當周以來最低，反映
就業市場仍在穩步復甦。
　　非美貨幣個別發展，德國６月份消費者信心指數為－７，差過預期；剛公布的法國第一季經
濟增長年率終值向下修正至１﹒２％，按季更由增長０﹒４％修正為收縮０﹒１％。歐元跌至１
﹒２１７０，留意１﹒２１４０╱６０的支持。英鎊則曾經升越１﹒４２，因有央行官員指加息
可能早於明年晚期。匯市仍以區間上落為主。　　　
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒２１６５　　　１﹒２２５０　　　１﹒２１３０
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒４１５０　　　１﹒４２２０　　　１﹒４１００
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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