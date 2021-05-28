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28/05/2021 14:37

【新冠肺炎】本港今日無新增確診個案，連續兩日清零

　　《經濟通通訊社２８日專訊》衞生署衞生防護中心公布，本港今日沒有新增確診個案，連續
兩日清零，至今本港個案累計仍為１１８３７宗（包括１１８３６宗確診個案和一宗疑似個案）

　　過去１４天累計報告２０宗個案，包括５宗源頭不明本地個案和一宗可能本地個案。
　　呼吸系統科專科醫生梁子超認為，本港疫情未完全穩定，暫時未是放寬社交距離措施及入境
安排的合適時間。（ｂｉ）

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