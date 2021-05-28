陳帆：屯馬線將於６月２７日全線開通

《經濟通通訊社２８日專訊》運輸及房屋局長陳帆今早宣布，港鐵屯馬線將於６月２７日全

線開通，屆時屯馬線兩個新車站，包括宋皇臺站和土瓜灣站，以及何文田和紅磡的新月台，也會

一併啟用。

陳帆表示，相關政府部門一直監察港鐵進行屯馬線各項測試，屯馬線經過嚴謹驗收及檢測程

序，包括本月２日全線列車測試；今早機電工程署正式通知港鐵公司（０００６６），確認屯馬

線建設達安全及良好狀態，可以投入服務。



＊票價「短貴長平」屬歷史問題＊



陳帆指，屯馬線長約５６公里、共有２７個車站，在繁忙時間，列車約３分鐘一班，期望全

線開通後，為乘客節省車程時間，並紓緩東鐵線大圍至九龍塘站擠逼情況。當局會密切監察沿線

公共運輸服務的情況，按實際需要作出調整，港鐵亦會推出優惠票價。

被問到屯馬線出現票價「短貴長平」的問題，陳帆解釋，「短貴長平」的現象源於西鐵和東

鐵早年定位和票價機制的歷史問題，相信隨著港鐵每年調整票價，情況會有所紓緩，長遠可以解

決。



＊港鐵全力追趕過海段工程進度＊



港鐵行政總裁金澤培表示，經多個月嚴謹測試，政府確認屯馬線符合安全可靠性要求，屯馬

線全線接通新界東和新界西，服務土瓜灣、九龍城和啟德新發展區，令鐵路網路更完善。港鐵未

來一個月會全力做好最後營運準備。

他提到過海段的關鍵工序延誤，如果關鍵工序延誤兩季，整個項目延誤兩季，期望公眾明白

改造超過百年歷史鐵路，追趕非常困難，但會全力追趕進度。（ｃｌ）

