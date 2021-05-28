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即市新聞

28/05/2021 19:09

《再戰明天》中國公布採購經理人指數，澳洲央行利率會議

　　《經濟通通訊社２８日專訊》澳洲央行利率會議，及石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）部長級視
訊會議，料為下周市場焦點。
　
＊ＯＰＥＣ部長級視訊會議＊

　　在重要經濟活動上，石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）和非ＯＰＥＣ成員國下周二（１日）舉行
部長級視訊會議。同日，澳洲央行舉行利率會議。
　　數據方面，下周一（３１日），香港公布４月貨幣供應。德國公布４月零售銷售，月率料由
７﹒７％逆轉至下滑２﹒４％。７：５０ａｍ，日本公布４月工業生產，月率料由１﹒７％升上
４％，年率料由３﹒４％升上１７﹒３％；４月零售銷售，月率料由１﹒２％逆轉至下滑１％，
年率料由５﹒２％升上１６﹒２％。
　　９：００ａｍ，中國公布５月製造業採購經理人指數，料由５１﹒１升至５１﹒２；５月非
製造業採購經理人指數料由５４﹒９升至５５﹒１；５月綜合採購經理人指數。１：００ｐｍ，
日本公布４月新屋動工；５月消費者信心指數。４：００ｐｍ，歐元區公布４月貨幣供應Ｍ３，
年率料由１０﹒１％降至９﹒８％。８：００ｐｍ，德國公布５月消費者物價指數，月率料由０
﹒７％降至０﹒３％，年率料由２％升上２﹒３％。

＊中國公布採購經理人指數＊

　　在本港，下周一公布業績的公司有：正道（０１１８８）、ＣＴＲ（０１４１６）、日贏
（０１７４１）、Ｂ＆Ｄ（０１７８０）、博富臨（００２２５）、環球智能（００３９５）、
夢東方（００５９３）、力世紀（００８６０）。（ｈｌ）

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