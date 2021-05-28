【香港政情】十一集結案黎智英判囚１４個月，何俊仁囚１８個月

《經濟通通訊社２８日專訊》壹傳媒（００２８２）創辦人黎智英、前立法會議員李卓人、

何俊仁和梁國雄等１０名泛民主派人士，於前年國慶日在民陣申請遊行遭反對後，帶領群眾由銅

鑼灣遊行至中環被控，１０人分別承認煽惑他人參與及組織未經批准集結等罪。今早於區域法院

被判囚１４－１８個月，其中，蔡耀昌和單仲偕緩刑２年。

黎智英被判入獄１４個月，連同早前其他非法遊行案件判囚，三案刑期整合為入獄２０個月

。

時任民陣副召集人陳皓桓、李卓人、社民連梁國雄及民主黨何俊仁因十一集結案被判囚１８

個月。楊森和何秀蘭被判入獄１４個月。吳文遠判囚１４個月。蔡耀昌和單仲偕亦被判入獄１４

個月，緩刑２年。

法官胡雅文在判刑時表示，前年６月以來，騷亂不斷持續和暴力行為升級，雖然部份被告呼

籲市民參與和平理性非暴力的遊行，但在社會暴力事件無日無之下，認為遊行可以和平進行是天

真和不切實際，強調在當時的社會狀況下，不斷重覆「和平」不代表會變真。法官又指，部份被

告提出「公民抗命」並非求情因素，指「公民抗命」必須展示行動屬和平非暴力。

黎智英、李卓人、梁國雄和何秀蘭４人，早前因涉及前年８﹒１８及８﹒３１非法遊行的案

件，已被判即時監禁，黎智英和李卓人各被判監１４個月，梁國雄和何秀蘭則分別被判監１８個

月和８個月，他們目前正在監獄服刑。同樣分別涉及該兩次非法遊行的何俊仁和楊森則獲准緩刑

。（ｂｎ）（ｚｚ）

