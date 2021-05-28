《經濟通通訊社２８日專訊》美團（０３６９０）公布，截至２０２１年３月３１日止三個
月，期內虧損達４８﹒４６億元（人民幣．下同），去年同期虧損１５﹒８億元，按非國際財務
報告準則計算，經調整虧損淨額為３８﹒９２億元，符預期，去年同期錄虧損２﹒１６億元。
期內，收入按年升１２０﹒９％至３７０﹒１６億元，按非國際財務報告準則計算，經調整
ＥＢＩＴＤＡ虧損為２３﹒８３億元，去年同期經調整ＥＢＩＴＤＡ錄４１３１萬元。（ｂｎ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
28/05/2021 16:42
美團首季虧損４８﹒５億人幣，經調整虧損淨額３８﹒９億人幣
《經濟通通訊社２８日專訊》美團（０３６９０）公布，截至２０２１年３月３１日止三個
月，期內虧損達４８﹒４６億元（人民幣．下同），去年同期虧損１５﹒８億元，按非國際財務
報告準則計算，經調整虧損淨額為３８﹒９２億元，符預期，去年同期錄虧損２﹒１６億元。
期內，收入按年升１２０﹒９％至３７０﹒１６億元，按非國際財務報告準則計算，經調整
ＥＢＩＴＤＡ虧損為２３﹒８３億元，去年同期經調整ＥＢＩＴＤＡ錄４１３１萬元。（ｂｎ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
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