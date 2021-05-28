《小傳日記》舊經濟精神抖擻，魚缸企穩二萬九！

《小傳日記》隔晚美股指數個別發展，魚缸期結日比較波動。恆指今早高開１０６點報２９

２１９點，之後靠傳統金融佬、地產佬、公用佬帶動，最高曾見２９２１９彈２２３點。午後，

科技股同重磅佬繼續走低，加上Ａ場偏軟，拖累魚缸轉跌。最終魚缸收報２９１２４點，升１１

點或升０﹒０４巴仙，主板成交減三成至１７２７﹒４３億銀。國企指數報１０７９３點，跌５

４點或跌０﹒５１巴仙。恆生科技指數報７９５７點，跌１６６點或跌２﹒０５巴仙。

Ａ場偏軟，上證綜合指數報３６００點，跌８點或跌０﹒２２巴仙，成交４５２４﹒４５億

銀人民幣。深證成份指數報１４８５２點，跌４４點或跌０﹒３０巴仙，成交５６３７﹒２７億

銀人民幣。

重磅藍戰士方面，ＱＱ（００７００）跌近１巴仙，報６０１﹒５銀；ＡＩＡ（０１２９９

）升近１巴仙，報１０３﹒２銀；匯控（００００５）升近４巴仙，報５０﹒８銀；神州移動（

００９４１）跌逾１巴仙，報４９﹒２５銀；生發發（００３８８）跌逾１巴仙，報４７７﹒４

銀。



＊樓市有轉好地產佬飛高，銀行佬高興大象帶頭升！＊



差餉物業估價署公布最新住宅樓價指數！４月樓價指數連升４個月報３９０﹒８點，創２１

個月高位。而今年頭４個月差估署指數累升２﹒９倍咁多，令到地產佬開心走上！長實（０１１

１３）股份回購計劃超額完成，李氏家族連同李嘉誠基金會持股增至近４６巴仙！今日可以起哄

逾６巴仙，報５２﹒８銀。九置（０１９９７）彈起近２巴仙，報４７銀；新世界（０００１７

）起哄近１巴仙，報４２﹒１５銀；不過太古Ａ（０００１９）就被美銀降評級至「中性」，今

日要插水逾３巴仙，報６０﹒４銀。

大隻藍戰士匯控（００００５）宣布計劃退出美國零售銀行業務，雖然計劃預料會產生１億

美元稅前成本，但今日都可以帶頭升上彈起近４巴仙，報５０﹒８銀；至於恆生（０００１１）

宣布錢果豐已退任董事長，由利蘊蓮接任，今日都起哄近３巴仙，報１６５﹒２銀。

至於中銀（０２３８８）就彈起逾２巴仙，報２８﹒６銀；渣打（０２８８８）都起哄近３巴仙

，報５６﹒５銀。



＊好消息頻出醫藥佬仍摔，科指要腳軟新東方最損＊



醫藥佬今日走勢偏軟！雖然部份藥佬今日有好消息，包括石四藥（０２００５）附屬新產品

投入工業化生產，更加實現銷售，但今日都要跪低逾５巴仙，報５﹒１７銀；而中生製藥（０１

１７７）獲副主席鄭翔玲增持１３８萬股，持股增至近５巴仙，不過今日就要下滑逾４巴仙，報

８﹒６銀；其他藥佬都潛水。藥明（０２２６９）下滑逾５巴仙，報１１５﹒１銀；麗珠（０１

５１３）插水近４巴仙，報３９﹒４銀；石藥（０１０９３）跪低逾２巴仙，報１１﹒６６銀。

科指今日腳軟反覆走低，到午後跌幅更加要擴大至超過２％。其中跌幅最大嘅係新東方在線

（０１７９７），相信係因為內媒指在線教育將迎來大型裁員潮影響，搞到今日跪低近８巴仙，

報１２﹒６銀。科指ＳＡＡＳ佬今日表現都腳軟。金軟（０３８８８）插水近６巴仙，報５２﹒

４銀；明源雲（００９０９）跪低近５巴仙，報３９﹒９５銀；微盟（０２０１３）插水逾４巴

仙，報１７﹒２銀。請請！



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