《宏觀論勢－李依萊》風險資產前景仍樂觀，輕鬆資本上漲時期已過

《宏觀論勢》踏入第二季度，美國總統拜登的最新稅收與支出建議，正在增強市場對美國經

濟長期強勁增長勢頭的預期，但同時亦推動人們關注通脹和加稅。

對於拜登政府而言，目前的重點已從提供緊急救助，以擺脫疫情最嚴重的影響，轉向透過實

現老化基建的現代化、投資於新興技術和加強對護理經濟的支持，確保美國更長期的經濟未來。

全球股市已有一段時間未出現重大調整，而且包括銅和金比等部分技術指標表明，市場已出現超

買。市場日益關注拜登總統的加稅提案，美元進一步走強，以及中國貨幣政策正常化，亦可能對

市場帶來技術性挑戰。

雖然市場可能短期回檔，但經濟復甦勢頭仍未改變，而且在經濟增長改善的積極背景下看淡

市場將會因小失大。市場仍看好未來１２個月的表現，因此任何下跌可視為買入機會。



＊市場迎來加稅時間＊



為了向大規模增加的支出提供資金，總統拜登亦提出了一系列措施，提高來自企業和富人的

稅收收入。

投資者日益關注拜登的加稅建議，即將年收入超過１００萬美元的納稅人的聯邦資本利得稅

稅率提高至３９﹒６％。該加稅幅度幾乎是目前２０％的基準稅率的兩倍，很可能在國會面臨強

大的阻力。

同樣地，本行認為企業稅率從２１％上調至２８％的建議可能會縮減至２５％左右，才能獲

得國會的批准通過。

較高的法定企業稅率將影響２０２２年標準普爾５００指數的每股收益，倘若企業稅率上調

至２８％，估計約為每股８－９美元；倘若上調至２５％，則高於每股５美元。

行業方面，法定企業稅率的變化將對關注於國內市場的公司產生最大的影響。例如：能源、

金融及非必需消費品行業的國內公司為總統特朗普於２０１７年１２月簽署的《減稅和就業法案

》的最大受惠者。定價能力及行業競爭狀況將在很大程度上決定未來任何稅收增加能否被消化或

轉嫁予消費者。

儘管如此，就企業盈利的按年增長而言，法定企業稅上調的影響將可能被預期的經濟及盈利

強勁復甦、除金融業外各行業高企的２﹒１萬億美元企業現金餘額以及拜登的基礎設施計劃中支

出部分的積極影響所抵銷。

儘管經濟數據總體上行，但近幾周來孳息率的上升有所緩和－－自３月中旬以來，１０年期

美國國債孳息率在１﹒５０％至１﹒７５％之間波動。

建議的支出亦進一步增強各種周期行業的前景展望，如工業、材料及能源，在接下來的６至

１２個月中，隨著實體經濟繼續重啟，周期股將有更佳表現。



＊中國：前景仍樂觀＊



中國潛在的經濟增長繼續加速，上個月的多項數據繼續強化這個觀點。

最新數據顯示，在工業生產強勁反彈及家庭消費持續改善的支持下，中國２０２１年第一季

度的ＧＤＰ按年增長１８﹒３％，為有記錄以來的最快增速。該表現與本行觀點一致，即中國經

濟今年將從疫情中完成明確的Ｖ型反彈。

這支持市場的觀點，即儘管隨著中國政府尋求將貨幣政策正常化，並重新設定投資者對政府

將無條件支持部分行業的預期，短期內市場可能繼續維持震盪，但中國風險資產的長期牛市仍保

持不變。《新加坡銀行投資策略主管 李依萊》

