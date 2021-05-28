《股市一周》人幣走高滬深市表現佳，港股周升６６５點企上二萬九

《經濟通通訊社２８日專訊》本周人民幣持續走高，人民幣?一美元中間價由上周五（２１

日）公布的６﹒４３００升至今日的６﹒３８５８，創三年高，滬深兩市明顯受惠齊漲逾３％。

港股大市跟升６６５點或２﹒３４％，日均主板成交額大漲１７﹒４５％，達１７５２﹒５９億

元。



＊科指全周跌６７點失守８０００點＊



恆指公司上周五（２１日）收市後公布季檢結果，兩隻重磅股騰訊（００７００）和友邦（

０１２９９）將遭削權重，加上科技股下跌，恆指本周一（２４日）見過２８１９５點全周最低

位，收跌４６點報２８４１２點。

周二（２５日），科技股受惠隔晚納指走高向好，Ａ股在外資積極入市下強勢向上，港股高

開高走貼近全日最高位收市，升４９８點報２８９１０點，破二十天、五十天、百天線。

市場對通脹率上升促使聯儲局提早縮減ＱＥ表示擔憂，惟港股周三（２６日）仍上破二萬九

關，周四（２７日）雖然微跌仍能守穩，兩日計升２０２點報２９１１３點。

港股今日期結，恆指高開１０６點報２９２１９點，由傳統金融股領跑，午後ＡＴＭＸ走低

，曾倒跌７９點見２９０３３點，二萬九關仍有支持，收報２９１２４，升１１點或升０﹒０４

％。

恆指本周在２８１９５點至２９３３６點間波動，上下波幅１１４０點，全周漲６６５點或

２﹒３４％，報２９１２４點；國指在１０５５４點至１０９１４點間波動，上下波幅３６０點

，全周升９０點或０﹒８５％，報１０７９３點。科指本周跑輸恆指，在７８００點至８１３６

點間波動，上下波幅３３５點，全周跌６７點或０﹒８４％，報７９５７點。

上證綜指全周升１１４點或３﹒２８％，報３６００點；深證成指升４３５點或３﹒０２％

，報１４８５２點。



＊Ａ股兩市走高，劵商、內銀股造好＊



中國股市造好帶動劵商股抽升，中金（０３９０８）全周漲１５﹒０４％，報２２﹒８元；

中信証券（０６０３０）升６﹒１９％，報２１﹒４５元；海通證券（０６８３７）升４﹒３５

％，報７﹒４３元；國泰君安（０２６１１）升３﹒９２％，報１１﹒６８元；中信建投（０６

０６６）升１１﹒１６％，報１０﹒０６元。

英媒報道，財相辛偉誠計劃立法，授予政府權力以國家安全為由，阻止企業在倫交所上市，

或有更多公司赴港上市，港交所（００３８８）全周走高５﹒２５％，報４７７﹒４元。

內銀亦受惠人民幣走強向上，建行（００９３９）全周升３﹒９％，報６﹒４元；招行（０

３９６８）揚８﹒３９％，報７１﹒７元；交通銀行（０３３２８）升３﹒７６％，報５﹒２４

元；工行（０１３９８）升２﹒８２％，報５﹒１元；中行（０３９８８）升２﹒３７％，報２

﹒９４元。



＊匯控退出美國零售銀行業務，抽高４﹒６％＊



本港已有逾１３０萬人接種第一劑新型肺炎疫苗，其中９４﹒８萬人已接種第二劑。同時，

差估署公布上月樓價指數已連升四個月，利好地產股表現。新地（０００１６）全周升１﹒８５

％，報１２１﹒２元；恆隆（００１０１）揚３﹒８９％，報２０﹒０５元；九置（０１９９７

）升５﹒３８％，報４７元。港鐵（０００６６）未來１０年會投資１０００億元在新鐵路項目

及物業發展計劃，與新世界（０００１７）合作發展的大圍站上蓋「柏傲莊ＩＩＩ」昨日已公布

首張價單，港鐵全周升２﹒５２％，報４３﹒９５元；新世界升３﹒１８％，報４２﹒１５元。

恆指６月７日起加入比亞迪股份（０１２１１）、信義光能（００９６８）、碧桂園服務（

０６０９８）三股，比亞迪股份升８﹒４２％，報１７７﹒７元；信義光能升４﹒５５％，報１

３﹒７８元；碧桂園服務升１﹒１６％，報７８﹒７５元。

重磅股方面，匯控（００００５）宣布退出美國零售銀行業務，全周抽高４﹒６３％，報５

０﹒８元。美團（０３６９０）今日收市後放榜，跌３﹒６３％，報２６５﹒２元。友邦和騰訊

６月７日起於恆指的權重將削至８％，齊升２﹒４９％，報１０３﹒２元及６０１﹒５元。阿里

巴巴（０９９８８）軟０﹒２９％，報２０７﹒４元。（ｎｓ）

