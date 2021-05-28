《環球布局－塔里克》新興市場三大固定收益投資機遇

《環球布局》目前，全球有數萬億美元債券的孳息率處於低水平，部分甚至為零或負數，新

興市場因此為尋求收益的固定收益投資者提供吸引的另類投資機會。利用三大資產類別－硬貨幣

企業債券、硬貨幣主權債券及本地貨幣主權債券，令我們能充份把握宏觀經濟周期的機遇，同時

主動應對風險。



＊投資級別硬貨幣＊



鑑於新興市場部分領域的息差偏窄和利率敏感度上升，我們預期已發展市場利率持續重新定

價的可能性亦將使有關領域受壓，包括長存續期投資級別企業債券及投資級別主權信貸。我們認

為５至７年期投資級別債券存在一些不俗的收益機遇。對於聯儲局承諾改用平均通脹目標機制，

只要當局能重新穩定市場預期，明確的央行信息將有助５年期美國國庫債券靠穩。目前，如果我

們對經濟增長前景的看法轉趨審慎，我們認為宜重新配置於投資級別硬貨幣領域，因為在上述情

況下，部分投資級別範疇有望錄得相對較佳表現。



＊高收益硬貨幣＊



國際貨幣基金組織預測，新興市場將在２０２１年及２０２２年分別增長６﹒７％及５％。

鑑於經濟復甦前景向好，高收益新興市場或可提供若干吸引的投資機會，包括多種硬貨幣高收益

主權債券，但考慮到該類資產的違約風險高企，投資者必須極審慎地作出篩選。

綜觀環球經濟的周期性及非周期性範疇，我們亦留意到企業債券出現一些有限的投資機會。

目前，基本工業具有特殊前景，受惠於經濟重啟的行業存在短存續期機遇，而部分債券的贖回孳

息率較高，可在波幅較小的情況下提供額外回報。中國企業債券的息差水平相對過往仍略為寬闊

。然而，政策官員如何解決槓桿問題值得關注，尤其是房地產行業。雖然我們預期中國人民銀行

將竭力避免出現政策懸崖，但大刀闊斧的去槓桿或觸發更多債券違約及更廣泛的拋售情況。此外

，我們認為拉丁美洲準主權市場亦存在若干吸引的投資機遇。



＊本地貨幣＊



現時，隨著美國國庫債券市場靠穩，尤其是實質利率，我們認為部分市場的較長存續期本地

貨幣主權債券存在若干吸引的投資機遇。然而，我們留意到最大的估值異常情況集中於新興市場

貨幣，特別是商品主導貨幣，鑑於商品價格上漲，不少新興市場貨幣的貿易價格比率表現欠佳。

表現欠佳的部分原因可能是政策利率處於歷史低位，加上短期的政治及選舉不明朗因素，以及各

國的疫苗接種計劃進展不一。隨著部分央行開始逐步加息，而其他央行可能停止減息，這些貨幣

有望回升。在經濟增長改善的情況下，短債孳息率上升可為新興市場貨幣帶來支持。



＊關注市場前景＊



中國部分官員指出銀行有必要收緊放貸，預計內地信貸脈衝將在年內稍後時間減弱。雖然這

些情況通常會對其他發展中國家帶來挑戰，但目前尚未清楚中國收緊信貸增長的步伐相對過往周

期有多進取，以及隨後會對新興市場產生甚麼影響。第二個因素是聯儲局政策。市場價格反映的

加息次數多於聯儲局所表示。到底市場和聯儲局，哪一方才是正確？美國實質利率已回穩兩個月

，但實質利率在年初上升，為本地利率帶來壓力。由於美國實質利率未來亦將影響新興市場，我

們會密切留意其發展走勢。《布蘭迪環球投資管理亞洲區行政總裁 塔里克》

