《品中資－羅國森》迎接騰訊「升呢」後的第二春

《品中資》過去５年，騰訊（００７００）股價曾經歷兩次低潮，第一次是２０１８年。那

一次是遊戲行業的問題，因為中央加強對網絡和手機遊戲的監管，甚至一度暫停批出版號，令騰

訊的核心業務－遊戲（包括電腦遊戲和手機遊戲）的增長一度放緩。

事實上，２０１８年騰訊的盈利增長只有一成，是多年來增幅最少的一年（以非通用會計準

則計的盈利則增長一成九）。當時有評論認為，股王的光環不再，騰訊的高增長神話已經破滅。

就在這一年，即騰訊成立２０周年的日子，騰訊公布重組公司架構，這也是騰訊成立以來，

第三次戰略升級和架構調整。

騰訊自己形容，過去了的２０年，是互聯網的上半場，騰訊的角色是做好「連接」，但由當

時起，互聯網已經進步下半場，而騰訊的角色要成為各行各業最貼身的「數碼化助手」。

簡而言之，騰訊的服務對象，逐步由個人轉向企業，這個轉變無可避免要犧牲短期增長，所

以，股價在２０１８年１０月時，一度跌至２６０元的低位。這也是過去５年中，低吸騰訊的最

佳時機。

我自己認為，騰訊這個部署來得及時，因為企業服務的市場，雖然競爭激烈，但卻是更龐大

，前景更佳的市場，作為互聯網的龍頭，不可能只做個人市場。



＊疫情加速數碼轉型＊



第二次當然是去年３月，但這次是由環球疫情觸發，跟騰訊的基本因素無關。當時，騰訊的

股價一度跌至３３０元左右的水平（高於２０１８年的低位）。如果錯過了２０１８年的低吸機

會，去年也是一次機會。

去年的疫情，不但無損騰訊的業務，反而鞏固了她在手機遊戲、網絡廣告，以至金融科技等

領域的龍頭地位。騰訊２０２０年的盈利大幅增長七成，是近年增長最強勁的一年呢！

２０１８年１０月，當騰訊宣布架構重整時，我在本欄寫過一篇題為《期望騰訊的第二春》

的品評。想不到，騰訊這個第二春，比我預期中來得快。

短短兩年間，騰訊的營業額已由３１２７億元（人民幣．下同），增至４８２０億，大幅增

加逾五成；而盈利更由７８７億，大增逾倍至１５９８億，足足翻了一番！

上周四（２０日），騰訊公布２０２１年度首季業績，整體增長仍然不錯，只不過比預期稍

遜，以及第一季的環比增長放慢。但這個時候，騰訊管理層又預告，會將今年的盈利增長部分，

全部投入企業服務、遊戲和短視頻等三大範籌，以應付日趨激烈的市場競爭。而這個做法，同樣

會影響短期的財務表現。

這個公告令我想起，上面提到的２０１８年架構重組。當時正好是內地加強監管遊戲業務的

時候。而今次騰訊宣布增加公司的投資，又正好碰上內地加強監管平台經濟企業的壟斷行為。昨

日有消息傳出，即使騰訊發展金融科技業務比較保守，但仍可能被要求成立金融控股公司。市場

的解讀是，這樣就會限制科技龍頭的盈利。



＊６００元以下可吸納＊



我的看法是，這些政策風險是我們投資中資股必須要面對的，重點是回報能否抵銷這些額外

的風險。我認為，投資騰訊的回報絕對可以抵銷這些額外風險。

事實上，騰訊的管理層十分有遠見，２０１８年如是，２０２１年也如是，因為後疫情時代

，加快了企業的數碼轉型，而遊戲用戶的數目也大增，而用戶尋求多元化短視頻的內容更殷切。

這時加大投入，其實是任何一家有遠見，有承擔公司的管理層應盡的責任。

上一次騰訊重組架構，加大對企業的服務，短短兩年間已經見到成效，我期望今次騰訊加大

投入三大業務，也可以在一兩年時間內收成。股價方面，２０１８年時，騰訊股價在４月見頂後

，反覆下跌至同年１０月就見底（約２６０元）。今次騰訊股價從２月份時的７７０元左右高位

回落，歷時已經３個月，本月初曾經跌穿６００元水平，最低見過５６４﹒９元。

對於長線投資者來說，這絕對是另一次低吸騰訊的機會，我認為，６００元以下的騰訊，已

經值得吸納。我相信，如果大家能在６００元以下買到騰訊，不用多久，就可以迎來騰訊「升呢

」後的第二春。《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

