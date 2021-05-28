《神州頭條》內地財經報章頭版摘要：不要賭人民幣匯率升值或貶值

《經濟通通訊社２８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平向世界馬克思主義政黨理論研討會致賀信

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國家主席習近平２７日向中央對外聯絡部主辦的世界馬克思主義政黨理論研討會致賀信稱，馬克

思主義科學揭示了人類社會發展規律，指明了人類尋求自身解放的道路，是我們認識世界、改造

世界的強大思想武器。



二季度經濟內生動能增強

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隨著統籌疫情防控和經濟社會發展成果進一步鞏固，市場需求持續恢復，今年１－４月工業企業

利潤保持較快增長。分析稱，在企業經營向好、製造業投資和出口增長的支撐下，預計二季度Ｇ

ＤＰ環比增速將大幅提升。



韓正：確保如期實現碳達峰碳中和目標

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碳達峰碳中和工作領導小組第一次全體會議２６日在北京召開。國務院副總理韓正主持會議並講

話稱，要扎實推進生態文明建設，確保如期實現碳達峰、碳中和目標。





《上海證券報》



習近平向世界馬克思主義政黨理論研討會致賀信

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國家主席習近平２７日向中央對外聯絡部主辦的世界馬克思主義政黨理論研討會致賀信稱，馬克

思主義科學揭示了人類社會發展規律，指明了人類尋求自身解放的道路，是我們認識世界、改造

世界的強大思想武器。



證券行業邁向高質量發展

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如果從１９８７年９月國內首家券商 深圳經濟特區證券公司正式成立算起，中國證券行業

起步已經超過３０年。但是滬深交易所成立之後，中國的證券公司才開始踏上建設現代投資銀行

的徵程，並一步步成長壯大。



匯率雙向波動是常態

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近期，人民幣升值預期愈演愈烈，甚至有觀點認為，應當適當升值抵消大宗商品價格上漲。２７

日召開的全國外匯市場自律機制第七次工作會議指出，未來，影響匯率的因素很多，人民幣既可

能升值，也可能貶值。





《證券時報》



不要賭人民幣匯率升值或貶值，久賭必輸

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全國外匯市場自律機制第七次工作會議２７日在京召開，會議認為，未來影響匯率的因素很多，

人民幣既可能升值，也可能貶值。企業要避免「炒匯」行為，不要賭人民幣匯率升值或貶值，久

賭必輸。



公募ＲＥＩＴｓ快速走紅

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公募基礎設施證券投資基金（ＲＥＩＴｓ）進展迅速。從產品申報到快速獲批，從啟動發售到線

下詢價，每一階段都受到市場的極大關注。陸續披露的詢價結果，更是展現了機構投資者對公募

ＲＥＩＴｓ的投資熱情。



中美應共同努力推動第一階段經貿協議落實

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商務部新聞發言人高峰２７日表示，中美第一階段經貿協議有利於中國，有利於美國，有利於整

個世界。雙方應共同努力，創造氛圍和條件，推動協議落實。（ｌｃ）

