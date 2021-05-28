【人仔急升】人幣中間價續升１７２點子，報６﹒３８５８刷三年高

《經濟通通訊社２８日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３８５８，

較上個交易日升１７２點子，實現四連漲，刷新２０１８年５月２４日以來新高，上個交易日報

６﹒４０３０。

全國外匯市場自律機制第七次工作會議昨日（２７日）在京召開。會議認為，當前外匯市場

總體平衡。未來，影響匯率的市場因素和政策因素很多，人民幣既可能升值，也可能貶值。沒有

任何人可以準確預測匯率走勢。企業和金融機構應避免偏離風險中性的「炒匯」行為，不要賭人

民幣匯率升值或貶值，久賭必輸。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒３８５８ － １７２﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒７８２２ － ２４４﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒８１１０ － ５５７﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８２２８ － ２０﹒００

１英鎊╱人民幣 ９﹒０６５４ ＋ ２６８﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒９４１４ － １３９﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒６４８５ － １２１﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒８１８９ － １３３﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒１１４６ － １７１﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒２８８１ ＋ ８４﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６４８６ ＋ １３﹒１０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒５１０６ ＋ １６２﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒１５６１ ＋ ６８﹒００

１人民幣╱韓元 １７５﹒１５００ ＋ ５７﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

