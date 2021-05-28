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28/05/2021 09:18

【人仔急升】人幣中間價續升１７２點子，報６﹒３８５８刷三年高

　　《經濟通通訊社２８日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３８５８，
較上個交易日升１７２點子，實現四連漲，刷新２０１８年５月２４日以來新高，上個交易日報
６﹒４０３０。
　　全國外匯市場自律機制第七次工作會議昨日（２７日）在京召開。會議認為，當前外匯市場
總體平衡。未來，影響匯率的市場因素和政策因素很多，人民幣既可能升值，也可能貶值。沒有
任何人可以準確預測匯率走勢。企業和金融機構應避免偏離風險中性的「炒匯」行為，不要賭人
民幣匯率升值或貶值，久賭必輸。

　　　　　　　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　　　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　　　　　　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒３８５８　　　　－　１７２﹒００
　　　　　　　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒７８２２　　　　－　２４４﹒００
　　　　　　　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒８１１０　　　　－　５５７﹒００
　　　　　　　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８２２８　　　　－　　２０﹒００
　　　　　　　　１英鎊╱人民幣　　　　　　９﹒０６５４　　　　＋　２６８﹒００
　　　　　　　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒９４１４　　　　－　１３９﹒００
　　　　　　　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒６４８５　　　　－　１２１﹒００
　　　　　　　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒８１８９　　　　－　１３３﹒００
　　　　　　　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒１１４６　　　　－　１７１﹒００
　　　　　　　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒２８８１　　　　＋　　８４﹒００
　　　　　　　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６４８６　　　　＋　　１３﹒１０
　　　　　　　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１１﹒５１０６　　　　＋　１６２﹒００
　　　　　　　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒１５６１　　　　＋　　６８﹒００
　　　　　　　　１人民幣╱韓元　　　　１７５﹒１５００　　　　＋　　５７﹒００
　　　　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　

　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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