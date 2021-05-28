《鍾之日記》舊經濟領跑，期結日微升

《鍾之日記》５月２８日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



人民幣表現繼續強勢，監管喊話重申人民幣匯率雙向波動為常態，人民幣中間價仍四連揚刷

逾三年高，人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）低開後，經歷短暫整固後，盤中成功攻破６﹒３

７關，收報６﹒３６５４，較上個交易日４時３０分收盤價升１０４點子，實現七連揚，收盤價

創２０１８年５月１５日以來最高。

全國外匯市場自律機制第七次工作會議認為，企業和金融機構應避免偏離風險中性的「炒匯

」行為，不要賭人民幣匯率升值或貶值，久賭必輸。匯率不能作為工具，既不能用來貶值刺激出

口，也不能用來升值抵消大宗商品價格上漲影響。分析認為，此次會議表達了人行對人民幣匯率

的中長期走向沒有預設方向，不存在中長期升值的政策意圖。



＊期結日恆指僅升１１點，Ａ場四連升斷纜＊



隔晚美股三大指數升跌不一，道指高收逾百點，港股於期結日走高。恆指今早高開１０６點

報２９２１９，曾飆２２２點高見２９３３６。惟尾盤Ａ股向下，內需股及醫藥股見回吐，恆指

曾倒跌７９點低見２９０３３，最終收報２９１２４，升１１點或升０﹒０４％，主板成交減三

成至１７２７﹒４３億元。

滬深股市今日高開低走，四連升斷纜。滬綜指早盤好淡爭持，惟午後畫風突變，曾迅速失守

三千六；不過在證券、保險等金融股護盤下，終收跌０﹒２２％，報３６００﹒７８點，險守三

千六關。以全周計，滬綜指周升３﹒２％，創三個月最大周線漲幅。外資結束連續四日淨流入，

全日流走５億元人民幣。兩市成交額１０１６２億元人民幣，時隔兩日重回萬億以上，按日增８

﹒１％，創三個月新高。



＊舊經濟股領跑，匯豐長實站穩５０元＊



匯控（００００５）上日公布，退出美國零售銀行業務，尚待監管部門批准，預計稅前成本

一億美元，不會產生重大收益或虧損。將在現有市場中保留一小部分實體位置網絡，計劃保留

２０至２５個財富中心，以供核心國際客戶群使用。

對於匯控有關決定，大行普遍看法正面。高盛認為，匯豐在美國零售銀行業務規模不足，是

其利潤率低和成本收入比高的主要原因，因此料有關舉措或會使集團變得更具針對性、更簡化且

更具盈利能力。

匯控今日甫開市便重上５０元大關，高見５０﹒８５元，創去年３月以來新高，全日收高３

﹒８％

而另一隻站穩５０元的舊經濟股是長實（０１１１３），該股今早高開逾２％後愈升愈有，

收市升６％，報５２﹒８元，為去年１月以來首次收市價站穩５０元。

集團昨日宣布回購計劃超額完成，接獲有效接納股份逾４﹒１１億股，較其要約上限３﹒８

億股超額８﹒１７％；完成回購後，李氏家族連同李嘉誠基金會持有長實股份增至４５﹒６％。



＊京東物流每手賺逾百元，「契媽股」普捱沽＊



京東系第三子，由京東集團（０９６１８）分拆的京東物流（０２６１８）今日首掛，開市

時較招股價４０﹒３６元高出１４﹒１％，惟升勢其後顯著收窄，收報４１﹒７元，僅較招股價

高出３﹒３２％。以一手１００股，不計手續費，每手帳面僅賺１３４元。

新股表現不似預期，京東集團收跌０﹒７％；而京東健康（０６６１８）更挫４﹒６％。

有「女股神」之稱的方舟投資創辦人Ｃａｔｈｉｅ Ｗｏｏｄ，旗下基金亦從國際配售中購

入３８０萬股京東物流，涉資１﹒５億元。而女股神持有的其他港股今日普遍捱沽，其中，眾安

在線（０６０６０）瀉７﹒５％，移卡（０９９２３）跌３﹒５％，美團（０３６９０）則續跌

２﹒４％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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