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28/05/2021 13:00

《神州縱橫－凌昆》中國須逐步調整能源結構

　　《神州縱橫》由「十四五」開始中國將全面發展綠色經濟，以便能達到２０３０碳達峰及
２０６０碳中和等綠色目標。這是否可行及如何落實都是重大課題，將涉及中國今後的發展路向
及形成。
　
＊綠色達標壓力大＊
　
　　最根本的問題是平衡綠色達標與發展的需要。由於中國經濟的幾個特點矛盾尤為突出：
（一）作為發展中國家中國的人均能耗、物耗及物質財富擁有量相比發達國偏低，若要繼續發展
及提升人民生活水平，還須擴大用能及排板。例如生活電氣化，生產機械化等仍在提升，客運及
貨運量同樣要增長。（二）中國開放使其在全球化中扮演生產基地角色且份額日大，令能耗及排
放隨之增加。目前中國佔全球出口約１５％，遠高於美、德的約８％及日本的稍逾３％。因此正
如統計部官員所說：中國要綠色達標壓力不少。尤其是在碳達峰到碳中和之間只給予３０年，比
發達國的還短，令壓力更大。解決之道在於加大投資及科技投入，轉向低碳產品和低碳生產、生
活方式。具體行動有兩主要方面：調整能源結構和控制能耗、物耗增長。前者是改變供給，後者
是改變（主要是減少）要求。能源供給必須減少化石源而增加可再生及其他來源。中國在這方面
既面臨挑戰也多機遇。中國承諾「十四五」放慢用煤增長，「十五五」時期更要開始降低煤耗乃
非常艱巨任務。因為：（一）煤仍是中國能源主力規模巨大。（二）中國油氣的入口依賴偏高
（石油逾七成），不能如西方以油氣代煤，反要以煤代油。（三）中國已開始在家庭以氣代煤，
但天然氣溫室效應為二氧化炭２０倍，若廣泛使用增加漏氣後果惡劣。
　
＊使用非化石能源有優勢＊
　
　　另方面，中國在非化石能源方面有產能、技術或資源等優勢，且正大力加快開發。美國已承
認中國在太陽能及風能等方面領先，但不要忽略水電。中國水電資源世界第一，還有要開發潛力
。如金沙江下游四大水電站裝機容量便相當於兩個三峽，其中白鶴灘站將設置１０多部國產
１００萬千瓦水輪機，單機能量全球最大。比水電優勢更大者是核電，中國是唯一建成三代核電
站國家，掌握中美歐三家三代技術，還正引入俄羅斯三代技術建站。在四代技術開發上同樣表現
卓越，乃唯一建成球床商用核電站國家，又正開發鈉冷快中子增殖反應堆。此外，中國還可開發
地熱、波浪、潮汐、洋流等可再生能源，在多方面都有研發，但尚待技術成熟化和推廣應用。若
有決心及足夠努力，同樣可取得領先優勢。總之事在人為，機遇總比挑戰多。綠色指標定下，或
可倒逼綠色經濟發展。《資深評論員　凌昆》

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