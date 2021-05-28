《經濟通通訊社２８日專訊》京東物流（０２６１８）今日首掛，收報４１﹒７元，較招股
價４０﹒３６元高出３﹒３２％；成交１﹒５９億股，涉資７１﹒６７億元。
該股一手１００股，不考慮交易費用，每手帳面賺１３４元。
該股開報４６﹒０５元，較招股價高１４﹒１％，最高價為４７﹒７５元，最低報
４１﹒２５元。（ｅｄ）
28/05/2021 16:08
《新股掛牌》京東物流（０２６１８）收高逾３％，每手賺１３４元
《經濟通通訊社２８日專訊》京東物流（０２６１８）今日首掛，收報４１﹒７元，較招股
價４０﹒３６元高出３﹒３２％；成交１﹒５９億股，涉資７１﹒６７億元。
該股一手１００股，不考慮交易費用，每手帳面賺１３４元。
該股開報４６﹒０５元，較招股價高１４﹒１％，最高價為４７﹒７５元，最低報
４１﹒２５元。（ｅｄ）
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