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即市新聞

28/05/2021 16:37

【人仔急升】人幣即期收升１０４點企穩６﹒３６，七連揚刷三年高

　　《經濟通通訊社２８日專訊》監管喊話重申人民幣匯率雙向波動為常態，人民幣中間價仍四
連揚刷逾三年高，人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）則低開８１點，惟已接近全日低位。經歷
短暫整固後，即期盤中成功攻破６﹒３７關，午後維持強勢，收報６﹒３６５４，較上個交易日
４時３０分收盤價升１０４點子，實現七連揚，收盤價創２０１８年５月１５日以來最高。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升８６點子，報６﹒３６２５。

＊中間價弱於預期，監管有意修正市場預期＊

　　交易員稱，美元指數在９０關口上方持穩，但在監管層再度喊話匯率雙向波動後，早盤市場
做多人民幣意願降溫；短期人民幣或跟隨美指重回震盪走勢。此外，今日中間價弱於預期，也表
明監管層有意修正市場預期；另外近期客盤偏向結匯，在分紅購匯需求增多後料趨向均衡，這也
將緩解人民幣升值壓力。關注美國ＰＣＥ物價指數這一美聯儲較重視的通脹指標。
　　申萬宏源宏觀團隊認為，人民幣年內或將延續升值路徑，但升值並非一蹴而就，預計至年底
人民幣兌美元升至６﹒３－６﹒４附近，年內空間相對有限。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３８５８，較上個交易日升１７２點子，
實現四連漲，刷新２０１８年５月２４日以來新高，上個交易日報６﹒４０３０。（ｗｌ）

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