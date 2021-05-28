《日入而息》京東物流首掛升逾３％，發展商助「谷針」送千萬單位

《今天重點》﹡京東物流（０２６１８）收高逾３％，每手賺１３４元；京東物流指來香港

是時代賦予的成長機遇；未來在貨運航空上有自己的布局及規劃

﹡陳帆稱屯馬線將於６月２７日全線開通；港鐵（０００６６）西鐵線紅磡站

下月２０日起轉用新月台；港鐵票價減幅擴大至１﹒８５％，下月２７日起

生效；港鐵屯馬線全程票價２３﹒６元，土瓜灣到中環１２﹒５元

﹡匯控杜嘉祺指環球經濟前景仍有陰霾，料今年環球經濟增長５﹒５％；祈耀

年稱旨在持續派息，予管理層彈性及利用資金擴展中期業務

﹡信和及華置（００１２７）捐觀塘凱匯一單位予已接種疫苗市民抽獎，冀提

高接種率；梁志堅稱每間發展商都有其途徑配合政府抗疫，暫無意效法捐出

單位

﹡十一集結案黎智英判囚１４個月，何俊仁囚１８個月



《即日市況》﹡滬深市轉跌限制港股升勁，恆指於期結日收漲１１點報２９１２４



《深滬股市》﹡滬綜指收跌０﹒２％險守三千六，成交萬億元外資流出



《美元匯價》﹡留意歐元１﹒２１４０╱６０的支持；歐元最新報１﹒２１７２╱７３，日

圓最新報１０９﹒９２╱９３



《公司業績》﹡美團（０３６９０）首季虧損４８﹒５億元人民幣，經調整虧損淨額

３８﹒９億元人民幣



《公司資訊》﹡中生科技（０８０３７）贖回５００萬美元可換股債券

﹡文化傳信（００３４３）停牌，待公布涉及代價股份交易

﹡可折疊手機市場掀混戰，傳小米（０１８１０）下半年推新機

﹡四環醫藥（００４６０）獲授予琥珀酸美托洛爾緩釋片中國五年獨家推廣權

﹡李澤鉅稱完成收購及回購計劃為重要里程碑，感謝股東信任及支持

﹡昌利（０８０９８）終止合作發展自動售藥機業務

﹡東瀛遊（０６８８２）暫無第二波裁員計劃，公海遊有望為旅遊業「破冰」

﹡金斯瑞（０１５４８）附屬將公布治療多發性骨髓瘤療法最新結果

﹡阿里雲張建鋒稱已為全面服務政企市場做好準備

﹡信和及華置（００１２７）捐觀塘凱匯一單位予已接種疫苗市民抽獎，冀提

高接種率

﹡時代中國（０１２３３）發４億美元優先票，年息５﹒５５％

﹡中國數字醫療保健平台智雲健康考慮在港或美國上市

﹡京東物流（０２６１８）今日來到香港是時代賦予的成長機遇；未來在貨運

航空上有自己的布局及規劃

﹡基石藥業（０２６１６）肺癌藥臨床結果良好，擬申請新藥上市

﹡港鐵（０００６６）西鐵線紅磡站下月２０日起轉用新月台；港鐵票價減幅

擴大至１﹒８５％，下月２７日起生效；港鐵屯馬線全程票價２３﹒６元，

土瓜灣到中環１２﹒５元

﹡雅生活服務（０３３１９）折讓近７％配售淨籌逾３２億

﹡黃河實業斥２２００萬及發新股購入Ｒｏｓａｒｉｎｉ四成股權

﹡歐冠昇稱港交所（００３８８）立足中國的戰略不會改變，背靠中國是重要

戰略優勢

﹡寶龍（０１２３８）對上海悅商增資，擁８﹒３％權益

﹡ＴＳ Ｗｏｎｄｅｒｓ（０１７６７）馬來西亞兩間生產廠房關閉至６月２

日

﹡海天地悅旅（０１８３２）附屬訂立翻新及升級酒店建築合約，涉１４０９

萬美元

﹡美團（０３６９０）首季餐飲外賣業務經營溢利１１億元人民幣，收入升

１﹒１７倍

﹡中銀香港（０２３８８）陸續收到客戶查詢ｉＢｏｎｄ，料認購反應熱烈

﹡永旺（００９８４）中川伊正接任董事會主席，菅原功被委任為董事總經理

﹡招商銀行（０３９６８）劉建軍辭任執行董事、副行長兼董事會秘書職務



《國企紅籌》﹡深圳控股（００６０４）以７５０６萬元人民幣向母企售附屬公司全部股權

﹡越秀交通基建（０１０５２）廣州北二環高速４月路費收入為１億元人民幣



《神州民企》﹡平安好醫生（０１８３３）攜手平安銀行，與上海市皮膚病醫院建設互聯網

醫院



《中國要聞》﹡工信部官員表示基本面和政策均不支持鋼價大漲

﹡中汽協表示晶片供應緊張將延續，第四季或有緩解

﹡發改委印發方案，部署糧食生產、儲存等節約減損工作

﹡監管對網絡音樂、短視頻平台等加強內容違規產品執法

﹡慶祝中國共產黨成立１００周年活動新聞中心下月運行

﹡深交所下調股票上市費收費標準

﹡人行１００億逆回購利率持平，全周零投放零回籠；人行劉國強稱積極穩妥

防範和化解地方金融風險；人行深圳中支表示「跨境理財通」細則已完成公

開徵求意見

﹡中原表示新盤吸引，十大屋苑周末睇樓量按周跌０﹒５％

﹡中鋼協表示全國６﹒２億噸粗鋼產能實現超低排放

﹡鞍鋼集團表示２０３５年碳排放總量較峰值降低３０％

﹡韓正稱確保如期實現碳達峰碳中和目標

﹡監管否認溫州銀行被接管，已引進戰投並更換領導班子

﹡發改委表示５月２８日內地成品油價格不作調整

﹡首批ＲＥＩＴｓ平均超購逾７倍，官媒提醒投資有風險

﹡首４月國企利潤總額同比增２﹒４倍，負債率略降

﹡上期所王鳳海稱探索區塊鏈在跨境保證金場景的應用

﹡中證監趙爭平稱從三方面加快推進科技和業務深度融合

﹡滬蘇浙成立兩家公司，示範區建設強化市場驅動

﹡新華社表示加密貨幣是金融創新還是「龐氏騙局」

﹡藍光發展提前贖回６億元人民幣債，挽救股債雙殺局面

﹡貨運平台滿幫在美提交上市申請，擬最多籌１５億美元

﹡上海購房者獲新房認購資格即認定為名下購房套數

﹡成都建立二手住房成交參考價格發布機制

﹡深圳要求新房分批推售不漲價，專家料房貸有收緊壓力

﹡支付寶首頁上線小程序，用戶訪問量一周激增１６５％

﹡中證監表示抑制大宗商品過度投機，堅決查處違法違規；中證監實施監管指

引，防範離職人員不當入股違規造富；適時推進基礎設施公募ＲＥＩＴｓ試

點範圍

﹡上海迪士尼和好孩子集團達成戰略聯盟

﹡外匯局表示４月外匯市場總計成交３﹒０６萬億美元；４月中國服務貿易逆

差５３億美元

﹡中汽協表示４月汽車出口翻倍至逾１５萬輛，創歷史新高

﹡截至去年末中國對外證券投資資產８９９９億美元



《寶島快訊》﹡台股收升１﹒６２％，傳拜登推６兆預算案鋼鐵股飆升



《其他消息》﹡十一集結案黎智英判囚１４個月，何俊仁囚１８個月

﹡支聯會就六四遊行集會上訴，明天上午聆訊

﹡政府表示再有９個區議會議席懸空，８名民選區議員請辭

﹡王沛詩接替梁定邦出任監警會主席，下月起生效

﹡陳帆稱屯馬線將於６月２７日全線開通

﹡港府向世貿專家組提交美國禁「香港製造」標籤首份書面陳述

﹡梁志堅稱每間發展商都有其途徑配合政府抗疫，暫無意效法捐出單位

﹡ＢＮＯ簽證計劃首兩月錄３﹒４萬申請，兩成已獲批

﹡深股通額度全日用１５﹒３億元；滬股通額度全日用７﹒４億元，陸股通淨

流出逾５億

﹡瑞銀資管與天弘基金合作推出首只北上互認基金

﹡中原ＣＣＬ按周跌０﹒０９％，連升５周後斷纜

﹡陸金所香港與民行香港分行戰略合作，迎財富管理龐大機遇

﹡澳門首季經濟按年萎縮０﹒９％，博彩服務出口跌２０﹒７％

﹡２０２１至２２年度「香港工商業獎」現正接受報名

﹡上市公司審核師協會表示修例通過確立愛國者治港原則

﹡香港會計諮詢專家協會表示修例為選舉確立更明確框架

﹡四警察協會發聯合聲明支持修改選舉制度



《大國博弈》﹡美軍參聯會主席表示中美應保持競爭關係，而非衝突狀態

﹡美商務部長表示晶片嚴重依賴台積電，擬建多間晶片廠

﹡美國眾議院提出新法案，懲罰支持北京冬奧美國企業

﹡歐盟與日本聯合聲明關切台海，中國將更堅定捍衛主權

﹡澳洲要求世貿成立小組，解決與中國大麥貿易爭端

﹡聯通已向美國證交會遞交表格取消美國存託證券的註冊



《新冠肺炎》﹡本港今日無新增確診個案，連續兩日清零

﹡廣東疫苗接種突破５千萬劑次，昨日創單日接種新高

﹡台灣再增２９７宗本土確診，１９人死創單日新高

﹡美國敦促世衛再作病毒溯源調查，拜登或公布完整報告

﹡英國首相約翰遜：或推遲英格蘭全面解除防疫限制

﹡荃灣沙咀道遊樂場流動採樣站疑遭縱火，暫停服務

﹡深圳鹽田港人員「７天３檢」，超市等從業員全體檢測

﹡高拔陞稱公院逾三成員工已打疫苗，認為反應不錯

﹡國藥發表兩款滅活疫苗三期試驗結果：保護力逾七成

﹡運輸署呼籲公交從業員打針，助司機渡輪僱員自願檢測

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