《青工俠說－廖錦興》勞謙，君子有終

《青工俠說》當今的中國成為了世界的話題，不同國家對中國的觀感有莫大的差異。經濟成

果讓部分人民富裕，但是小部分人的炫富行徑，及文化造成的習慣差異令外國人嗤之以鼻。中國

從一窮二白的國家到世界第二大經濟體的成就亦令不少經濟學家大跌眼鏡，加上去年新冠疫情的

控制得宜，成為第一個經濟指數上升的國家。從西方國家眼中的獨裁政權，經濟發展應一敗塗地

，但卻事與願違，因此中國便成為西方的眼中釘，地緣政治使美國重返亞洲，而圍堵中國成為西

方國家選舉的必然方針。



回到中國，內地人民從國家現代化和經濟穩定發展令生活水平提高，隨著我國中產階級人口

增加，精準扶貧政策漸見成效，就連科技和基建發展都有明顯進步，５Ｇ基站的鋪設數以十萬計

、高鐵覆蓋大部分地區，蛟龍號繼續創出深潛紀錄，天問一號降落火星進行星際探索等等。短短

幾十年間有此成就，不難想像中國國民的愛國指數必然是屢創新高，但正如《左傳》有文：「居

安思危，思則有備，有備無患」。但是世上沒有長期一帆風順的事情，所謂人無千日好，花無百

日紅，今天順境得意忘形，誰知他朝逆境猢猻散。



最近看過一篇美國大西洋月刊（Ｔｈｅ Ａｔｌａｎｔｉｃ）題為《中國是紙龍》（Ｃｈｉ

ｎａ ｉｓ ａ Ｐａｐｅｒ Ｄｒａｇｏｎ）的文章，這篇文章逐點反駁中國崛起論，並引述

由美國塔夫茨大學（Ｔｕｆｔｓ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ）教授邁克爾﹒貝克利（Ｍｉｃｈａｅ

ｌ Ｂｅｃｋｌｅｙ） ２０１８年出版的暢銷書《無與倫比：為何美國仍將是唯一超級大國》

（Ｕｎｒｉｖａｌｅｄ ： Ｗｈｙ Ａｍｅｒｉｃａ Ｗｉｌｌ Ｒｅｍａｉｎ ｔｈｅ Ｗ

ｏｒｌｄ’ｓ Ｓｏｌｅ Ｓｕｐｅｒｐｏｗｅｒ） ，其中提到中國企業的自動化水平比美國

低，美國企業每萬人有１７６台機械人，而中國只有１９台。不要將注意力集中在國內生產總值

（ＧＤＰ）的數字上，縱使２０３０年中國的ＧＤＰ可能會超過美國，成為地球上最大的經濟體

，但正如中國在１８３０年已是地球上最大的經濟體，比英國大得多，如此高的ＧＤＰ並不能使

中國成為超級大國，未來也不會使中國成為超級大國，當年中國８０萬人的軍隊也大大超過了英

國的部隊人數，然而當兩國在兩次鴉片戰爭中（１８３９年至１８４２年以及１８５８年再次）

發生衝突時，中國遭到了慘敗。。另書中提到中國資源錯配，近年瘋狂的建築熱潮破壞經濟，超

過五分之一的住房空置。還有中國嚴格的外匯管制阻礙了資金的流動，根據美國的財富管理公司

之一的研究，如果有錢的話，超過三分之一的最富有的中國人會移民他國等等的論述。我想內地

的愛國粉絲看了以後必定暴跳如雷，但這亦正正是考驗中國是否成為一個真正的大國，因為只有

包容和自我反省才能離開虛假舒適區。從前苛政猛於虎，民不聊生，以及面對八國聯軍之役和日

本侵華的痛苦，人民受到搶燒殺滅之災；８０年後的今天被財富蒙蔽和自我感覺良好而不去求變

求真，難保天災人禍會重臨中華大地。



易經有云：「勞謙，君子有終」，指有能力又懂得謙虛的人才有辦法將目標定得高走得遠，

若抱有傲慢自大的態度必作繭自縛，我們需要拿捏自信跟自傲的平衡，讓個人、企業和國家保持

進步及保持既要穩亦需變革的心態。《香港青年工業家協會當然顧問 廖錦興》

