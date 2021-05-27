《專家之言－何志銘》大市將可推至２９５００至２９８００內運行

《專家之言》鑑於人幣走強情況下，內地股市受惠，帶動昨日（２６日）港股走勢。昨恆指

高開１４５點後升幅擴大，指數更曾一度高見過２９２６１點，最多升３５１點，創４月２９日

以來新高。主板股票的升跌比率２５比１７，上升股份１０２３隻，恆指成分股４１隻股份上升

，下跌股份只有１３隻，升跌比率為７４比２４，最終恆指收報２９１６６點，升２５５點或升

０﹒８８％，惜主板全日成交得１６４２﹒９６億元。國企指數報１０８５５點，升６２點或升

０﹒５８％。恆生科技指數報８０７２點，升６８點或升０﹒８５％。滬、深港通南下交易錄得

淨流入金額分別為８﹒１８億及１７﹒５億元人民幣。隨著疫苗面世，各國亦已展開接種，有望

全球經濟正逐步回復常態，但面對新變種病毒的威脅下，不確定性仍然存在，故市場對經濟復甦

的信心仍有點動搖，要全面重啟復甦恐一再推遲。回至港股方面而言，現時仍是「揀股不揀市」

策略不變，建議投資者宜審慎為佳，造好風管，另外提一提大家今日將公布本港進出口數據及聯

想集團（００９９２）派業績等，在人幣走強情況下，內地股指仍可走多段，而港股同樣受惠，

故筆者東尼樂觀預期大市將可推至２９５００點至２９８００點區內運行。

《獨立評股人 何志銘》

