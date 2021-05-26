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即市新聞

26/05/2021 10:24

《股林淘金－林家亨》中國運動品牌呈強勢，中國動向展現潛力

　　《股林淘金》中國動向（０３８１８）旗下ＫＡＰＰＡ品牌最近在內地舉辦了品牌進入中國
２０年來首次的大型時裝秀。這次品牌大秀全新升級品牌風貌，以「二進位風格系統」為主題概
念，將時尚與運動結合，打造更多元化時尚運動型格。據了解，北京時裝秀現場吸引數以千計明
星、名模、時尚博主及潮人等參與，並開通線上直播，讓全民共享這次品牌時裝秀。正如集團管
理層所講，ＫＡＰＰＡ品牌回歸運動，以品牌ＤＮＡ創造更多元的設計風格。這次品牌大秀可以
看出品牌運用Ｋａｐｐａ經典元素背靠背Ｏｍｉｎｉ標識和串標Ｂａｎｄａ，加入新一代元素，
針對年青客戶群，相信將為ＫＡＰＰＡ牽起新一輪熱潮。同時，ＫＡＰＰＡ三里屯新店將於月底
重開。北京三里屯是潮流品牌集中地，新店重開將全面展現品牌升級及帶出全新品牌詮釋。
　
　　而事實上，集團早前亦公布了２０２０╱２１財年第四季度營運狀況，整體表現不俗。截至
３月３１日止三個月的第四季度，Ｋａｐｐａ品牌店舖（不含Ｋａｐｐａ童裝業務）整個平台之
零售流水按年錄得６０％至７０％中段增長。其中，線下業務錄得７０％至８０％低段增長，電
商業務錄得３０％至４０％高段增長。同店銷售方面，以去年同季度開始已投入運營的
Ｋａｐｐａ品牌店舖（不含Ｋａｐｐａ童裝業務）計算，四季度整個平台的同店銷售按年錄得高
單位數增長。其中，線下業務錄得中單位數增長，電商業務錄得３０％至４０％高段增長。據了
解，集團渠道庫存和售罄率方面也有顯著改善。投資者可以考慮增持並設止蝕價為８％。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》

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