《股林淘金－林家亨》中國運動品牌呈強勢，中國動向展現潛力

《股林淘金》中國動向（０３８１８）旗下ＫＡＰＰＡ品牌最近在內地舉辦了品牌進入中國

２０年來首次的大型時裝秀。這次品牌大秀全新升級品牌風貌，以「二進位風格系統」為主題概

念，將時尚與運動結合，打造更多元化時尚運動型格。據了解，北京時裝秀現場吸引數以千計明

星、名模、時尚博主及潮人等參與，並開通線上直播，讓全民共享這次品牌時裝秀。正如集團管

理層所講，ＫＡＰＰＡ品牌回歸運動，以品牌ＤＮＡ創造更多元的設計風格。這次品牌大秀可以

看出品牌運用Ｋａｐｐａ經典元素背靠背Ｏｍｉｎｉ標識和串標Ｂａｎｄａ，加入新一代元素，

針對年青客戶群，相信將為ＫＡＰＰＡ牽起新一輪熱潮。同時，ＫＡＰＰＡ三里屯新店將於月底

重開。北京三里屯是潮流品牌集中地，新店重開將全面展現品牌升級及帶出全新品牌詮釋。



而事實上，集團早前亦公布了２０２０╱２１財年第四季度營運狀況，整體表現不俗。截至

３月３１日止三個月的第四季度，Ｋａｐｐａ品牌店舖（不含Ｋａｐｐａ童裝業務）整個平台之

零售流水按年錄得６０％至７０％中段增長。其中，線下業務錄得７０％至８０％低段增長，電

商業務錄得３０％至４０％高段增長。同店銷售方面，以去年同季度開始已投入運營的

Ｋａｐｐａ品牌店舖（不含Ｋａｐｐａ童裝業務）計算，四季度整個平台的同店銷售按年錄得高

單位數增長。其中，線下業務錄得中單位數增長，電商業務錄得３０％至４０％高段增長。據了

解，集團渠道庫存和售罄率方面也有顯著改善。投資者可以考慮增持並設止蝕價為８％。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》

