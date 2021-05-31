《日出而作》市場關注澳洲議息，美國汽油價格飆升



《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ３４５２９．４５ 升 ６４．８１點╱０．１９％

標普５００ ４２０４．１１ 升 ３．２３點╱０．０８％

納斯達克 １３７４８．７４ 升 １２．４６點╱０．０９％

倫敦富時１００ ７０２２．６１ 升 ２．９４點╱０．０４％

法蘭克福ＤＡＸ １５５１９．９８ 升 １１３．２５點╱０．７４％

巴黎ＣＡＣ４０ ６４８４．１１ 升 ４８．４０點╱０．７５％



﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０９．９２，歐元兌美元１．２１８９



《最新資訊》﹡深交所提出探索未盈利企業上市制度，建大灣區債券平台

﹡深交所理事會提出全面造好創業板註冊制試點改進優化

﹡深交所監事會提出推動完善發行審核註冊監督制約機制

﹡美國上月核心ＰＣＥ物價指數按月升０﹒６％，符預期

﹡市場消化經濟數據，投資者月底整理倉位，美元回吐

﹡美國禁進口大連海洋漁業公司海產品，稱存在強逼勞動

﹡南京提高無房戶購房門檻：２年內無房＋１年社保

﹡常滿控股（０８５２３）料全年純利跌３０％至４０％

﹡田飛龍撰文指支聯會綱領違國安法，拒更正可取締

﹡今晚起離開廣州須持檢測證明，越秀、海珠區全民檢測

﹡全國昨新增２０宗本地確診均在廣東，創近４個月最多

﹡越南發現新變種毒株，胡志明市實施社交距離措施

﹡Ｃ－ＬＩＮＫ（０１４６３）１０５萬人幣控股青島永保雲科技

﹡上海青浦消防地塊接獲８７００萬人幣賠償，公司今日復牌

﹡中泛（００７１５）控股股東償付調整，１﹒６億美元票據發生觸發事件

﹡中國中石（０１１９１）收購商務及投資諮詢公司，代價２１９０萬

﹡中國長遠（００１１０）２４０萬元購５Ｇ及人工智能服務商２５％股權

﹡中國能源建設（０３９９６）近１５億人幣購雄安綜合地皮

﹡中網信科（０８０５５）終止與北京中醫藥大學共建遠程教育學院

﹡天立教育（０１７７３）主席羅實７５０萬元增持１７０萬股

﹡百融雲創（０６６０８）擬動用最多３﹒８８億元回購Ｂ類股份

﹡亨泰（００１９７）擬購虛擬貨幣投資及交易平台商

﹡兌吧（０１７５３）首季新簽合約量按年增近３３％

﹡利記（００６３７）全年虧轉賺１６８８萬元，派息１仙

﹡李氏大藥廠（００９５０）旗下附屬向另一附屬提供３００萬美元貸款

﹡佳明集團（０１２７１）附屬向其執董以逾１５３３萬售住宅項目

﹡保利協鑫（０３８００）報警，質押協鑫新能源（４５１）股份遭行使

﹡威雅利（００８５４）全年虧轉賺９２４８萬元，派息３３仙

﹡星謙發展（００６４０）中期賺２９７６萬元升逾６０％，派息２﹒７仙

﹡春能（０８４３０）主席蔡江林減持２﹒６７億股，失控股股東地位

﹡首創鉅大（０１３２９）擬發資產支持證券，籌近３３億人幣

﹡國銀租賃（０１６０６）購買１１艘船舶，代價１﹒４億美元

﹡國際永勝全年純利擴至６６２１萬元，末期息３﹒２５仙

﹡創陞控股（０２６８０）全年純利２３８萬元升４８％，不派息

﹡華新手袋（０２６８３）柬埔寨生產設施今重開，財務影響不大

﹡奧思集團（０１１６１）中期賺５８９８萬元升３４％，派息５﹒５仙

﹡新焦點（００３６０）折讓３０％發新股，新控股股東持逾６２％股權

﹡萬邦投資（００１５８）中期虧損降至８５３２萬元，派息１﹒８元

﹡嘉年華（００９９６）全年虧損降至２８﹒５億元，申請今早復牌

﹡遠大醫藥（００５１２）最多２０００萬美元，引進醫心房顫動醫療器械

﹡聯想料服務收入增速將為主營業務的兩倍，設備需求仍然強勁

﹡鴻騰（０６０８８）部分越南生產設施已復產

﹡證監會發指引，金融機構高層針後到港免強檢

﹡鐵貨（０１０２９）主要股權或易手，申請今早復牌

﹡贛鋒鋰業（０１７７２）碳酸鋰一期明年中投產，啟動評估二期擴產



《國企紅籌》﹡上海電氣（０２７２７）子公司應收帳逾期，或損失最多８３億人幣

﹡方正（００４１８）股東重整獲批，貸款減值部分或收回

﹡四川高速（００１０７）四川省國資會透過蜀道集團持有３６％股權



《神州民企》﹡比亞迪（０１２１１）非執董夏佐全半年內將減持最多千二萬股Ａ股

﹡海天國際（０１８８２）３６４４萬元售杭州科強，料賺１２４２萬元

﹡灣區黃金（０１１９４）恆益採礦權證被查封，帳面值逾１４億元



《中國要聞》﹡李克強表示用市場化辦法解決大宗商品價格上漲等問題

﹡習近平表示全力攻堅高端芯片等關鍵技術，瞄準量子信息

﹡銀保監梁濤表示加強金融監管合作，共同防範金融風險

﹡劉鶴表示科技創新不僅是發展問題，更是生存問題

