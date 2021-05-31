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即市新聞

31/05/2021 07:50

《華爾街內望》通脹數據強勁，美股道指漲６４點，納指升１２點

　　《經濟通通訊社３１日專訊》投資者未理會強於預期的通脹數據，美股上周五（２８日）上
揚。
　　道指漲６４點或０﹒１９％，報３４５２９點。標指漲３點或０﹒０８％，報４２０４點。
納指漲１２點或０﹒０９％，報１３７４８點。
　　上周累計，標指漲１﹒１７％，道指漲０﹒９４％，納指漲２﹒０６％。美股今日將因陣亡
將士紀念日休市，故上月累計，標指漲０﹒５５％，道指漲１﹒９４％，納指跌１﹒５３％。
　　美國上月核心個人消費支出（ＰＣＥ）物價指數漲０﹒７％，高於市場預期０﹒６％，亦高
於前月漲幅０﹒４％。而截至上月的一年間，核心個人消費支出物價指數已飆升３﹒１％，突破
聯儲局２％的目標。
　　投資者一直在密切關注經濟數據及聯儲局官員的言論，以尋找通脹失控的跡象，以及聯儲局
將開始撤回大規模刺激措施的可能性。部分官員近期堅稱尚未準備好調整貨幣支持措施，而另一
部分官員暗示，對開始討論縮減購債計劃持開放態度，當中達拉斯聯邦儲備銀行柯普朗表示就業
市場比預期緊張。
　　個股方面，波音跌１﹒４７％，美國聯邦航空管理局（ＦＡＡ）證實公司繼續推遲交付
７８７夢幻客機。Ｓａｌｅｓｆｏｒｃｅ漲５﹒４３％，公司上調全年營收和利潤預期。
　　美國十年期國債收益率跌至１﹒５８２％，三十年期國債收益率降至２﹒２６４％。
（ａｌ）

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