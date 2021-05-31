《匯市走勢》市場消化經濟數據，投資者月底整理倉位，美元回吐

《經濟通通訊社３１日專訊》市場消化通脹和經濟數據，交易商在月底和周末前整理倉位，

美元上周五（２８日）回吐。

美元指數一度從四個半月低位大幅反彈，日內漲逾０﹒４％，及後回落至８９﹒９９，上周

累計持平。

歐元兌美元僅漲０﹒０５％至１﹒２２。英鎊兌美元持平於１﹒４１９９，延續近期難以維

持在１﹒４２之上的走勢。

美元兌日圓持平於１０９﹒７７附近，曾高見１１０﹒２。日本失業率上升，消費價格下降

，日府延長東京和其他地區的緊急限制措施。

在岸人民幣兌美元升至６﹒３５８，創三年新高。美元兌人民幣跌０﹒１５％，報

６﹒３６１６。新西蘭元兌美元跌０﹒６％，報０﹒７２４７，市場預計新西蘭央行會在下年９

月前加息。

加密貨幣方面，比特幣跌約６％至３６１７４美元，以太幣跌８％至約２５１０美元。

美國上月核心個人消費支出（ＰＣＥ）物價指數漲０﹒７％，高於市場預期０﹒６％，亦高

於前月漲幅０﹒４％。而截至上月的一年間，核心個人消費支出物價指數已飆升３﹒１％，突破

聯儲局２％的目標。

投資者一直在密切關注經濟數據及聯儲局官員的言論，以尋找通脹失控的跡象，以及聯儲局

將開始撤回大規模刺激措施的可能性。部分官員近期堅稱尚未準備好調整貨幣支持措施，而另一

部分官員暗示，對開始討論縮減購債計劃持開放態度，當中達拉斯聯邦儲備銀行柯普朗表示就業

市場比預期緊張。（ａｌ）

