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即市新聞

31/05/2021 07:50

《匯市走勢》市場消化經濟數據，投資者月底整理倉位，美元回吐

　　《經濟通通訊社３１日專訊》市場消化通脹和經濟數據，交易商在月底和周末前整理倉位，
美元上周五（２８日）回吐。
　　美元指數一度從四個半月低位大幅反彈，日內漲逾０﹒４％，及後回落至８９﹒９９，上周
累計持平。
　　歐元兌美元僅漲０﹒０５％至１﹒２２。英鎊兌美元持平於１﹒４１９９，延續近期難以維
持在１﹒４２之上的走勢。
　　美元兌日圓持平於１０９﹒７７附近，曾高見１１０﹒２。日本失業率上升，消費價格下降
，日府延長東京和其他地區的緊急限制措施。
　　在岸人民幣兌美元升至６﹒３５８，創三年新高。美元兌人民幣跌０﹒１５％，報
６﹒３６１６。新西蘭元兌美元跌０﹒６％，報０﹒７２４７，市場預計新西蘭央行會在下年９
月前加息。
　　加密貨幣方面，比特幣跌約６％至３６１７４美元，以太幣跌８％至約２５１０美元。
　　美國上月核心個人消費支出（ＰＣＥ）物價指數漲０﹒７％，高於市場預期０﹒６％，亦高
於前月漲幅０﹒４％。而截至上月的一年間，核心個人消費支出物價指數已飆升３﹒１％，突破
聯儲局２％的目標。
　　投資者一直在密切關注經濟數據及聯儲局官員的言論，以尋找通脹失控的跡象，以及聯儲局
將開始撤回大規模刺激措施的可能性。部分官員近期堅稱尚未準備好調整貨幣支持措施，而另一
部分官員暗示，對開始討論縮減購債計劃持開放態度，當中達拉斯聯邦儲備銀行柯普朗表示就業
市場比預期緊張。（ａｌ）

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