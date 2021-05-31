《牛熊志選－陳其志》資金看好快手，留意相關認購證和牛證

《牛熊志選》恆指近日反覆回升，連續三個交易日在２９０００點至２９３００點附近整固

，如能進一步往上突破，料有望順勢挑戰３００００點心理關口。恆指牛熊證資金流情況，截至

周四（２７日）過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約２﹒４８億港元資金淨流出，顯示有好倉

資金套現，恆指熊證則累計約４﹒１２億港元資金淨流入，顯示有資金流入淡倉。街貨分布方面

，截至周四，恆指牛證街貨主要在收回價２７３００點至２７５９９點之間，累計相當約

１２７４張期指合約；熊證街貨主要在收回價２９３００點至２９５９９點之間累計了相當約

２６０２張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅個別發展，恆生指數的３個月場外期權

的引伸波幅下降０﹒３個波幅點至１５﹒９％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅維持於

１６﹒８％的水平；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波幅下降

１﹒５個波幅點至２０﹒５％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升０﹒８個波幅點至

２５﹒９％；騰訊（００７００）的引伸波幅上升１﹒３個波幅點至２７﹒８％；中石油

（００８５７）的引伸波幅下降２﹒１個波幅點至３０﹒９％；中海油（００８８３）的引伸波

幅下降０﹒７個波幅點至３０﹒５％；建行（００９３９）的引伸波幅維持於１９﹒９％的水平

；友邦（０１２９９）的引伸波幅上升０﹒１個波幅點至２８﹒１％；工行（０１３９８）的引

伸波幅上升０﹒４個波幅點至１９﹒７％；平保（０２３１８）的引伸波幅上升０﹒１個波幅點

至１９﹒１％；南中（０２８２２）的引伸波幅上升０﹒１個波幅點至２２﹒７％。

輪證看好資金流方面，截至周四前一周，快手的相關認購證及牛證合共錄得約４０６４萬元

資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的快手認購證為行使

價約２３１至２７５元附近的中期價外條款，實際槓桿約４﹒７至５﹒１倍；牛證方面，資金留

意收回價１７８至１９２元之間的較貼價條款，收回距離約３﹒８％至１０﹒７％，槓桿約

７﹒２至１４﹒８倍。另外，小米相關認購證及牛證期內錄得約２１５４萬元資金淨流入部署，

資金留意行使價３１元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約６﹒３倍；牛證方面，資金留

意收回價２５元至２７元之間的較貼價條款，收回距離約５﹒６％至１２﹒６％，槓桿約

６﹒７至１４﹒０倍。

至於看淡資金流方面，期內美團的相關認沽證及熊證合共錄得約１１６７萬元資金淨流入部

署。美團認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約２４４至２５３元附近的中期價外條款，實

際槓桿約４﹒３至４﹒４倍；熊證方面，資金主要留意收回價２９５至３００元附近的條款，收

回距離約１１﹒６％至１３﹒１％，槓桿約６﹒８至７﹒４倍。

《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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