《一周攻略－周進略》通脹主題分歧收窄，股市上升空間短期受限

《一周攻略》５月雖然仍有一個交易日，才算是真正完結，但大體上，以股市而言，格局顯

然是先低後高，由月初一片擔心因通脹帶來提早加息，及至後來，大家明白，距離加息仍是長路

漫漫，雖然過程中，同樣主題可以一而再，再而三的影響投資者情緒，但跟最初開始有關話題，

已經是兩回事，如今大家即使互不同意，例如就算在美國聯儲局一眾有份投票的委員之中，從公

開發言的表態可見，就著退市時間表或相關收緊事宜，都有頗不一樣的想法，但總的來說，其震

撼程度不及今年２月中開始的，卻是事實。



＊市場有效率，消息消化快＊



事實正是，市場是非常有效率的，任何消息，不論好壞，一開始儘管可以有著震撼，但即使

投資者消化消息的速度有快有慢，但透過以錢投票的過程，可以加速大家修正本身想法，一般來

說，很快便會匯聚到一個相對勢均力敵的水平，屆時，投資者沒有額外的意欲去加減注碼，也不

會有太多人會被當前的市況壓力而屈服，反而是大家堅持著本身想法。

是的，由２月中開始，一直至４月，相當一大段時間，都是就著通脹是否真的來臨，甚至帶

起加息預期，以至幫美聯儲完成了十多年來不能完成的通脹目標云云，又或者一切只是過渡性暫

時性的現象，甚至大有可能又是另一次的狼來了，最終退市縮表加息收緊等，又是說說而已，不

了了之。



＊上落市格局，交投不活躍＊



無論如何，經過相當的討論，大家即使不是完全一致，分歧亦已某程度上收窄，一方面是從

道理上理據上，另一方面是從具體押注的部署上，例如，早前一面倒押注於科投股或高估值股份

的，如今即使有經濟復甦和通脹重臨，也不會更高興，反而是大家先走為敬，以免受高估值打折

扣的壓力所拖累，就算這只是短暫的壓力，也是君子不立危牆之下。既然大家要走的都已走，不

走的自然繼續留，意願上沒有額外的改變誘因，便形成了行情上以上落市格局，所謂震盪徘徊的

，而交投不會太活躍，主要以板塊輪動為主，大多數時候是隨機震盪的天下。

值得留意，這個格局，對於美股或港股，亦是同樣有效，因為全球央行的貨幣政策方向，若

無重大改變，則投資者在估值的預期上，也不見得太大改變，這一波行情中，最急速的改變已發

生在過去三個月，如今反而是悶局的日子多，除非是疫情由可望受控變為重新失控，又或者經濟

復甦不成，要重新封鎖為主，但觀乎當前形勢，這些都不是事實，大體上，多數企業與個人，都

在重新適應回到正常的日子，未必一下子，但步伐和方向都是相當肯定的。



＊低槓桿操作，需多點耐性＊



如此一來，過程中，由去年一下子極悲觀（事實上也是符合實情，因為經濟活動停頓下，經

濟是負增長），到之後憧憬有經濟刺激方案，大為樂觀，但由於疫苗未成而又略為收歛，之後終

於有疫苗出台，然後大家發現對於企業盈利反彈的憧憬，有時未必太過樂觀而修正一下，如此反

覆一輪，最終亦會把重大的分歧收窄，最終資產估值接近真實情況的概率分布。

暫時看來，投資者不妨以低槓桿操作，但嘗試有多一點耐性，因為大體上，央行不致於大幅

度改變目前的有利條件，而經濟復甦應是大勢所趨，只是之前太過冒險進取的部分持倉有過調整

，如今不易急速突破，上升空間有一點限制，這一點見諸於科投股甚至加密貨幣都是好例子，但

反過來說，其實舊經濟或傳統板塊，其實尚有很大的估值折讓，只要真正復甦的數據愈來愈明顯

，讓經濟起碼重返疫情前水平，則投資者在資金相對充裕的今天，仍得有所打算，不會空手而回

，總得買點資產甚麼的，自然也是為估值穩定在現水平有相對幫助。

《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）

