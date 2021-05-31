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即市新聞

31/05/2021 17:00

【月結－五月不窮】恒指今年五月高收４２６點，專家看好六月表現

　　《經濟通通訊社記者李皆穎、吳藹林３１日報道》過往幾年港股「五窮月」都以跌市為主，
相反今年則整月累升４２６點，其中市場憧憬經濟復甦，舊經濟股落鑊炒氣帶動市場氣氛，在先
跌後升的情況下港股重上二萬九關口，而專家們都認為，正面情緒可能會延續至六月。

＊「五窮月」不窮，恆指本月造好高收＊

　　港股本月開局不順，美國財長耶倫突然放鷹稱利率有調高的可能性，加上科技股進行調整，
首周港股牛皮跌１１４點；次周科技股繼續走弱，國內市監局對３４間平台企業展開中期督導，
導致港股於次周下挫５８３點；第三周市場面對虛擬貨幣大幅插水，而且聯儲會記錄首次談到有
可能在未來幾次會議開始討論縮減量化寬鬆規模，不過北水湧入下，港股回勇升４３０點，其中
科指按周彈６％；而本周市場憧憬經濟復甦，傳統經濟類股份大熱，銀行股、地產股造好帶動大
市氣氛，使恆指按周升６６５點。而港股於５月最後一個交日進行好淡角力，港股先跌後回升，
美團（０３６９０）業績造好股價高收逾一成，上演「單天保至尊」一幕，最後今日恆指高拗腰
高收２７點。
　　總結大市５月份走勢，恆指累升４２６點或１﹒４９％，最高見２９３３６點，最低見２７
７１５點，本月收報２９１５１點。國指整個５月份在１０２７９點至１０９１４﹒８９點之間
波動，最終收報１０８８９點，全月升６３點或０﹒５９％。科指則在７４３３點至８３２３點
之間上落，收報２０８點，跌２０８點或２﹒５１％。

＊譚朗蔚：港股六月可上三萬關＊

　　港股五月不窮，富昌證劵聯席董事譚朗蔚向《經濟通通訊社》表示，可能是出於市場資金充
裕、人民幣強勢，Ａ股向上突破橫行區間，港股跟隨造好。６月亦未必「絕」，但港股有其自身
橫行頂部阻力位３０１００點，若可突破此水平，則可上望３０１００點，支持位２８２９３點
。他認為，聯儲局買債數量超出預期，暫未需要擔憂儲局收水，美國十年期國債孳息率亦相當穩
定。
　　中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴和美國貿易代表戴
琦近期就經貿議題通話，雙方將繼續就第一階段貿協實行情況溝通，譚朗蔚認為市場對貿協消息
的重視程度較一兩年前低，若然市場將會議結果解讀為正面，人民幣會上升，反之亦然。

＊麥嘉嘉：人仔刺激港股上揚，六月繼續區間上落＊

　　對於美國通脹升溫問題，申萬宏源投資顧問服務部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示，市
場已經預備緊聯儲收水，相信今年第三至四季開始放風試探，如無意外可能下年首季開始，以應
對通脹問題。對港股而言，一堆高估值股份（如科技股）已經被拋售，資金轉追一些抗通脹類股
份，例如高息股、ＲＥＩＴＳ、黃金類股份。　　
　　就中美近期開展對話，麥嘉嘉認為市場未必有太大反應，因為不管禁制或解禁的消息已經盡
出；港股今年「五窮月」不窮，主要受人民幣升值影響，繼而帶動中資股上揚，且外資亦積極入
市Ａ股，都令港股受惠。預計相關的正面氣氛會延續至六月，預計港股下月繼續區間波動為主，
恆指或在２８２００點至２９８００之間上落。

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