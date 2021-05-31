證監會發指引，金融機構高層針後到港免強檢

《經濟通通訊社３１日專訊》證監會上周五（２８日）發指引，指特首批准持牌機構的本地

及境外高層，可申請按工作需要來港或回港豁免強制檢疫，前提是已完成接種疫苗１４日，並需

事先向證監會申請，列明在港期間行程及持續檢測。

證監會表示，合資格持牌機構高層必須是全球或地區主管，各機構每月只有２次訪港及外地

回港的配額，行程亦不能包括與外界用膳或出席社交活動。各機構亦要紀錄高層在港接觸人士並

提交至證監會。如違反指引，相關高層將被安排到檢疫２１日。（ｐｌ）

