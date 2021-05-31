《經濟通通訊社３１日專訊》證監會上周五（２８日）發指引，指特首批准持牌機構的本地
及境外高層，可申請按工作需要來港或回港豁免強制檢疫，前提是已完成接種疫苗１４日，並需
事先向證監會申請，列明在港期間行程及持續檢測。
證監會表示，合資格持牌機構高層必須是全球或地區主管，各機構每月只有２次訪港及外地
回港的配額，行程亦不能包括與外界用膳或出席社交活動。各機構亦要紀錄高層在港接觸人士並
提交至證監會。如違反指引，相關高層將被安排到檢疫２１日。（ｐｌ）
31/05/2021 08:25
證監會發指引，金融機構高層針後到港免強檢
《經濟通通訊社３１日專訊》證監會上周五（２８日）發指引，指特首批准持牌機構的本地
及境外高層，可申請按工作需要來港或回港豁免強制檢疫，前提是已完成接種疫苗１４日，並需
事先向證監會申請，列明在港期間行程及持續檢測。
證監會表示，合資格持牌機構高層必須是全球或地區主管，各機構每月只有２次訪港及外地
回港的配額，行程亦不能包括與外界用膳或出席社交活動。各機構亦要紀錄高層在港接觸人士並
提交至證監會。如違反指引，相關高層將被安排到檢疫２１日。（ｐｌ）
|財經熱話28/05/2021
【打針有樓抽】發展商助政府「谷針」 送凱匯千萬單位咁筍？
|中國故事28/05/2021
《神州經脈》人幣刷三年高 滬指斷四連升 成交萬億外資流走
|財經熱話28/05/2021
《股市一周》人幣走高滬深市表現佳 港股周升665點企上二萬九
|財經熱話28/05/2021
京東物流首掛收升3.3% 余睿料第三方收入增速維持高水平
|市場動向28/05/2021
柏傲莊III引爆入票潮 新登場4房雙套擁開揚河景
|財經熱話28/05/2021
匯控持續重整業務 股價破50元自低位幾近翻倍
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰