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31/05/2021 08:25

證監會發指引，金融機構高層針後到港免強檢

　　《經濟通通訊社３１日專訊》證監會上周五（２８日）發指引，指特首批准持牌機構的本地
及境外高層，可申請按工作需要來港或回港豁免強制檢疫，前提是已完成接種疫苗１４日，並需
事先向證監會申請，列明在港期間行程及持續檢測。
　　證監會表示，合資格持牌機構高層必須是全球或地區主管，各機構每月只有２次訪港及外地
回港的配額，行程亦不能包括與外界用膳或出席社交活動。各機構亦要紀錄高層在港接觸人士並
提交至證監會。如違反指引，相關高層將被安排到檢疫２１日。（ｐｌ）

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