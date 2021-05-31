《專家之言－葉尚志》港股通連續兩日錄得淨流出

《專家之言》港股上周五（２８日）在期指結算日出現衝高後回壓的走勢，但是在權重股匯

控（００００５）的護盤撐市下，大盤總體穩定性仍可保持。恆指最終漲了有１０多點，連續第

三日企於２９０００點以上來收盤，是３月初以來的首次。在Ａ股強勢未有出現扭轉之前，相信

港股仍有保持穩好狀態的機會，而２８６００點依然是恆指目前的好淡分水線。值得注意的是，

港股通已連續兩日錄得淨流出，在周五再流出了有１８億多元。因此，Ａ股的走強對港股近日的

氣氛有提振作用，但是從資金流向來看，港股未可確認進入整體強勢。



＊市場仍在下調互聯網科技股估值＊



恆指上周五出現衝高後回壓，在盤中曾一度上升２２３點高見２９３３６點，再創月內新高

，但是Ａ股四連升後出現回吐，加上互聯網科技股集體掉頭回落，都是令到市場受壓的原因。恆

指收盤報２９１２４點，上升１１點或０﹒０３％。國指收盤報１０７９４點，下跌５５點或０

﹒５％。另外，港股主板成交金額有１７２７億多元，而沽空金額有２３７﹒７億元，沽空比例

１３﹒７６％。至於升跌股數比例是７８４：９７４，日內漲幅超過１０％的股票有４４隻，而

日內跌幅超過１０％的股票有３０隻。

萬眾期待的京東物流（０２６１８）首掛上市收盤報４１﹒７元，較招股價僅略高出了３﹒

３２％，表現可以說只是一般了。以貼近招股價範圍下限來定價，加上公開發售部份超購逾７０

０倍，京東物流的首掛表現確實是有點強差人意，也可以顯示出市場對於平台經濟仍抱有較大的

戒心，對於平台經濟的相關產業鍊以及相關股，尤其是在５月份已出現了超跌後大反彈的，操作

上建議要格外留神，股價在反彈過後有再次進入回壓盤整的傾向，市場對於互聯網科技股進行的

調估值階段，相信該仍未過去。



＊品牌銷售股及醫藥醫美股可跟進＊



現階段，在大盤整體動力未見再次增強之前，相信中小盤股依然會是市場的焦點，但以後延

性比較強的品種來看，建議可以繼續關注有品牌銷售的以及醫藥醫美相關的，估計有強者恆強的

機會。品牌銷售方面，如安踏（０２０２０）、李寧（０２３３１）以及波司登（０３９９８）

等等，醫藥醫美相關的如遠大醫藥（００５１２）、石藥（０１０９３）以及復銳醫療（０１６

９６）等等，建議可以繼續關注跟進。《第一上海首席策略師 葉尚志》

