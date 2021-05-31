  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

31/05/2021 09:05

《專家之言－葉尚志》港股通連續兩日錄得淨流出

　　《專家之言》港股上周五（２８日）在期指結算日出現衝高後回壓的走勢，但是在權重股匯
控（００００５）的護盤撐市下，大盤總體穩定性仍可保持。恆指最終漲了有１０多點，連續第
三日企於２９０００點以上來收盤，是３月初以來的首次。在Ａ股強勢未有出現扭轉之前，相信
港股仍有保持穩好狀態的機會，而２８６００點依然是恆指目前的好淡分水線。值得注意的是，
港股通已連續兩日錄得淨流出，在周五再流出了有１８億多元。因此，Ａ股的走強對港股近日的
氣氛有提振作用，但是從資金流向來看，港股未可確認進入整體強勢。

＊市場仍在下調互聯網科技股估值＊
　
　　恆指上周五出現衝高後回壓，在盤中曾一度上升２２３點高見２９３３６點，再創月內新高
，但是Ａ股四連升後出現回吐，加上互聯網科技股集體掉頭回落，都是令到市場受壓的原因。恆
指收盤報２９１２４點，上升１１點或０﹒０３％。國指收盤報１０７９４點，下跌５５點或０
﹒５％。另外，港股主板成交金額有１７２７億多元，而沽空金額有２３７﹒７億元，沽空比例
１３﹒７６％。至於升跌股數比例是７８４：９７４，日內漲幅超過１０％的股票有４４隻，而
日內跌幅超過１０％的股票有３０隻。　
　　萬眾期待的京東物流（０２６１８）首掛上市收盤報４１﹒７元，較招股價僅略高出了３﹒
３２％，表現可以說只是一般了。以貼近招股價範圍下限來定價，加上公開發售部份超購逾７０
０倍，京東物流的首掛表現確實是有點強差人意，也可以顯示出市場對於平台經濟仍抱有較大的
戒心，對於平台經濟的相關產業鍊以及相關股，尤其是在５月份已出現了超跌後大反彈的，操作
上建議要格外留神，股價在反彈過後有再次進入回壓盤整的傾向，市場對於互聯網科技股進行的
調估值階段，相信該仍未過去。
　
＊品牌銷售股及醫藥醫美股可跟進＊

　　現階段，在大盤整體動力未見再次增強之前，相信中小盤股依然會是市場的焦點，但以後延
性比較強的品種來看，建議可以繼續關注有品牌銷售的以及醫藥醫美相關的，估計有強者恆強的
機會。品牌銷售方面，如安踏（０２０２０）、李寧（０２３３１）以及波司登（０３９９８）
等等，醫藥醫美相關的如遠大醫藥（００５１２）、石藥（０１０９３）以及復銳醫療（０１６
９６）等等，建議可以繼續關注跟進。《第一上海首席策略師　葉尚志》

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話28/05/2021
【打針有樓抽】發展商助政府「谷針」　送凱匯千萬單位咁筍？
中國故事28/05/2021
《神州經脈》人幣刷三年高　滬指斷四連升　成交萬億外資流走
財經熱話28/05/2021
《股市一周》人幣走高滬深市表現佳 港股周升665點企上二萬九
財經熱話28/05/2021
京東物流首掛收升3.3%　余睿料第三方收入增速維持高水平
市場動向28/05/2021
柏傲莊III引爆入票潮 新登場4房雙套擁開揚河景
財經熱話28/05/2021
匯控持續重整業務 股價破50元自低位幾近翻倍
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞麥當勞現金券

全新消閒節目《周一加油站》幫你踢走悶氣，重新注入元氣！

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞BEEM 充電便攜式榨汁杯

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金