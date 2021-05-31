港股倒跌逾百點穿２９０００，內地官方製造業ＰＭＩ略遜預期

《經濟通通訊社３１日專訊》科指股帶動下，恆生指數今早開報２９２２５，升１０１點或

升０﹒３５％，惟之後持續向下並倒跌穿２９０００，最新報２８９９３，跌１３１點或跌０﹒

４５％，主板成交１３２﹒０８億元。國企指數報１０７７９，跌１４點或跌０﹒１３％。恆生

科技指數報８０１５，升５７點或升０﹒７３％。

即月期指新報２８８６４，跌１２２點，低水１２９點。即月國指期貨報１０６９９，跌１

２點，低水８０點。即月科指期貨新報８００３，升８１點，低水５點。

上證綜合指數報３５８１，跌１９點或跌０﹒５３％，成交５５６﹒２１億元人民幣。

深證成份指數報１４８４４，跌８點或跌０﹒０６％，成交６９８﹒８６億元人民幣。

國家統計局公布，今年５月份，中國製造業採購經理指數 （ＰＭＩ）為５１％，微低於上

月０﹒１個百分點，繼續位於臨界點以上，製造業保持平穩擴張，但略低於市場預期的５１﹒１

％，為連續第二個月走低。從企業規模看，大、中型企業ＰＭＩ分別為５１﹒８％和５１﹒１％

，比上月上升０﹒１和０﹒８個百分點，均高於臨界點；小型企業ＰＭＩ為４８﹒８％，比上月

下降２﹒０個百分點，低於臨界點。

美團（０３６９０）績後受捧，現價升５﹒２０４％，報２７９﹒０００元，成交約６６１

萬股，涉資１８﹒２４億元。阿里巴巴（０９９８８）升０﹒７７１％，報２０９元。騰訊（０

０７００）升１﹒２４７％，報６０９元。小米（０１８１０）升１﹒３９９％，報２９元。京

東集團（０９６１８）升１﹒７００％，報２８７﹒２００元。

匯控（００００５）跌１﹒８７０％，報４９﹒８５０元；港交所（００３８８）升１﹒３

４１％，報４８３﹒８００元；友邦（０１２９９）跌２﹒９０７％，報１００﹒２００元。

（ｅｃ）

