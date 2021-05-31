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31/05/2021 09:39

港股倒跌逾百點穿２９０００，內地官方製造業ＰＭＩ略遜預期

　　《經濟通通訊社３１日專訊》科指股帶動下，恆生指數今早開報２９２２５，升１０１點或
升０﹒３５％，惟之後持續向下並倒跌穿２９０００，最新報２８９９３，跌１３１點或跌０﹒
４５％，主板成交１３２﹒０８億元。國企指數報１０７７９，跌１４點或跌０﹒１３％。恆生
科技指數報８０１５，升５７點或升０﹒７３％。
　　即月期指新報２８８６４，跌１２２點，低水１２９點。即月國指期貨報１０６９９，跌１
２點，低水８０點。即月科指期貨新報８００３，升８１點，低水５點。
　　上證綜合指數報３５８１，跌１９點或跌０﹒５３％，成交５５６﹒２１億元人民幣。
　　深證成份指數報１４８４４，跌８點或跌０﹒０６％，成交６９８﹒８６億元人民幣。
　　國家統計局公布，今年５月份，中國製造業採購經理指數　（ＰＭＩ）為５１％，微低於上
月０﹒１個百分點，繼續位於臨界點以上，製造業保持平穩擴張，但略低於市場預期的５１﹒１
％，為連續第二個月走低。從企業規模看，大、中型企業ＰＭＩ分別為５１﹒８％和５１﹒１％
，比上月上升０﹒１和０﹒８個百分點，均高於臨界點；小型企業ＰＭＩ為４８﹒８％，比上月
下降２﹒０個百分點，低於臨界點。
　　美團（０３６９０）績後受捧，現價升５﹒２０４％，報２７９﹒０００元，成交約６６１
萬股，涉資１８﹒２４億元。阿里巴巴（０９９８８）升０﹒７７１％，報２０９元。騰訊（０
０７００）升１﹒２４７％，報６０９元。小米（０１８１０）升１﹒３９９％，報２９元。京
東集團（０９６１８）升１﹒７００％，報２８７﹒２００元。
　　匯控（００００５）跌１﹒８７０％，報４９﹒８５０元；港交所（００３８８）升１﹒３
４１％，報４８３﹒８００元；友邦（０１２９９）跌２﹒９０７％，報１００﹒２００元。
（ｅｃ）

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