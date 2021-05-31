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即市新聞

31/05/2021 16:45

《盤後部署》恒指好淡角力明顯，港股需企穩２９２００點才能向上

　　《經濟通通訊社３１日專訊》上周歐美股市造好，但正面情緒未能惠及港股。雖然內地Ａ股
造好，但港股今早呈高開低走格局，重磅股友邦（０１２９９）、匯控（００００５）曾跌３至
４％，拖累大市氣氛，恆指一度失守二萬九關，跌２１４點見２８９０９點，但美團（０３６９
０）業績理想帶動大市氣氛，午後港股跌幅持續收窄，並於２９１００點關上落，臨收市前拗腰
高收，最終恆指收報２９１５１，升２７點或升０﹒０９％，主板成交１５２２﹒３５億元。國
企指數報１０８８９，升９５點或升０﹒８９％。恆生科技指數報８１０４，升１４６點或升１
﹒８４％。
　　內地股市高收，上證綜合指數報３６１５，升１４點或升０﹒４１％，成交４４９６﹒９４
億元人民幣。深證成份指數報１４９９６，升１４３點或升０﹒９７％，成交５５９７﹒３７億
元人民幣。

＊美放話考慮收緊監管虛幣，美媒指弱勢群體接種率更低＊

　　近日美國貨幣監理署（ＯＣＣ）代理署長Ｍｉｃｈａｅｌ　Ｈｓｕ接受媒體訪問時指，希望
能夠為加密貨幣設定一個監管範圍，並且與機構之間都有商討過，他們願意協調相關議題。署長
表示ＯＣＣ與聯儲局等機構設立一個「跨部門沖刺小組」，強調小組並非制訂策略，而是希望從
監管層面跟上加密貨幣。早前加密貨幣大跌，中、美兩國對於加密貨幣的打壓程度嚴厲，惟好淡
雙方對加密貨幣前景看法各異，有大行指加密貨幣的打壓未完，相信比特幣有機會跌至２萬美元
關口。
　　美媒體報道指，雖然截至２８日已有超過１﹒６億美國人接種最少一針新冠疫苗，但疫苗普
及的表象下仍存在不平等現象，其中美國部分縣的群體疫苗接種率仍然較低，而且往往都是較為
貧窮的地區，加上居民接受教育程度較低，使用電腦及互聯網的機會較少。有專家指出這種數碼
鴻溝及經濟差距，令貧窮地區及弱勢群體在獲得醫療保健方面都存在不平等。

＊好淡再角力，美團「單天保至尊」＊

　　今日港股窄幅波動，恆指先高後低，跌穿二萬九關再重返該水平，傳統經濟股走弱，全靠美
團（０３６９０）業績造好令股價漲逾一成，一招「單天保至尊」令大市企穩二萬九之上。雖然
市況呈好淡角力，但目前似乎以好友力量較強，主要由於「五窮月」走勢不窮，市場對六月有所
憧憬，港股短線有機會再向上，甚或問鼎三萬大關，但前提是恆指需要企穩２９２００點關口高
收才能繼續發力向上，投資者如想撈貨，現時可能都是一個好機會。（ｕｌ）

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