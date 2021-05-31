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31/05/2021 08:10

《外地經濟》美國上月核心ＰＣＥ物價指數按月升０﹒６％，符預期

　　《經濟通通訊社３１日專訊》美國４月個人消費支出（ＰＣＥ）物價指數按月升０﹒６％，
按年則升３﹒６％。
　　期內核心ＰＣＥ物價指數按月升０﹒６％，符合市場預期，按年則升３﹒１％。個人支出按
月增０﹒５％，符合預期。個人所得按月減少１３﹒１％，勝預期減少１４﹒１％。
　　另外密歇根大學上周公布，５月美國消費者信心指數終值為８２﹒９，符合預期。期內現況
分項指數終值為８９﹒４，預期分項指數終值為７８﹒８。（ａｌ）

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