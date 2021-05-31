《外地經濟》美國上月核心ＰＣＥ物價指數按月升０﹒６％，符預期

《經濟通通訊社３１日專訊》美國４月個人消費支出（ＰＣＥ）物價指數按月升０﹒６％，

按年則升３﹒６％。

期內核心ＰＣＥ物價指數按月升０﹒６％，符合市場預期，按年則升３﹒１％。個人支出按

月增０﹒５％，符合預期。個人所得按月減少１３﹒１％，勝預期減少１４﹒１％。

另外密歇根大學上周公布，５月美國消費者信心指數終值為８２﹒９，符合預期。期內現況

分項指數終值為８９﹒４，預期分項指數終值為７８﹒８。（ａｌ）

