【全球放水】拜登推出６萬億美元下財年預算案，利得稅增至２８％

《經濟通通訊社３１日專訊》美國總統拜登上周五（２８日）正式宣布６萬億元（美元．

下同）２０２２財政年度預算案，當中要求大幅增加家庭及就業開支，而國防開支僅增加２％至

７１５０億元，並提出透過加稅應對開支增加，當中包括將企業稅由原本２１％增至２８％、富

人稅提高至３９﹒６％。

據逾１７００頁的預算案，下財年預算當中只有３０００億元屬於年度新增開支，故到

２０２４財年結束，支出曲線相對平穩，而下財年赤字佔國內生產總額（ＧＤＰ）將達

７﹒８％，債務佔經濟增長比重為１１１﹒８％，預計通脹將在未來數年保持在約２％。

另外直至２０３１年總開支將增至８﹒２萬億元，債務亦將增加１４﹒５３萬億元，公共債

務總額佔國內生產總值將達１１７％，這低於疫情期間的高位，但仍遠高於歷史水平，而低利率

意味著借貸成本將為負直到２０２８年，而且將維持在歷史水平之下直到２０３１年。

華府亦預期今年失業率平均為５﹒５％，明年底將降至４﹒１％，後年底進一步滑落至

３﹒８％，並保持在３﹒８％水平至２０３１年。

拜登強調對恢復基礎設施的建設、擴大社會安全網及打擊收入不平均，另外應對氣候變化的

預算支出超過３６０億元，按年增加１４０億元，不過預算案沒有提到對地方稅務減免的問題，

或使高稅州份的民主黨溫和派失望。

至於國防開支，國防部下財年預算包括向軍隊加薪２﹒７％，並將數十億元從舊系統轉移出

來，用於核武庫現代化以威懾中國。

預算中超過５０億元將用於太平洋威懾倡議（Ｐａｃｉｆｉｃ Ｄｅｔｅｒｒｅｎｃｅ

Ｉｎｉｔｉａｔｉｖｅ），增加對導彈的投資，包括雷神（Ｒａｙｔｈｅｏｎ）製造的戰斧巡航

導彈（Ｔｏｍａｈａｗｋ）和標準６導彈（ＳＭ－６）等。

預算具體要求購買軍艦和飛機、支付維護費用和工資，另外新增３８０億元撥款用於聯邦調

查局、能源部和其他機構的國防相關項目，還包括用於進一步開發和測試高超聲速武器和其他下

一代系統。



＊財政部公布綠皮書料加稅十年內增近４萬億元稅收＊



美國財政部上周五則發布「綠皮書」，預計拜登的加稅計劃將在未來十年帶來３﹒６萬億元

稅收收入，為重建經濟和社會保障安全網的計劃提供資金，而在扣除掉支持清潔能源、兒童和家

庭的巨額稅收抵扣和優惠後，加稅將在未來十年增加近２﹒４萬億元淨收入。

新「綠皮書」涵蓋拜登方案的全部內容，包括將全球最低企業稅率增至２１％、提高資產轉

移時的資本利得稅、取消對基金經理的附帶權益稅收優惠等。

不過財政部指出將稅收補貼由化石燃料，轉向可再生能源和支持電動車發展的建議，將侵蝕

稅收收益，並在未來十年減少３０２９億元。

而據方案顯示，最高所得稅率將從３７％提高至３９﹒６％，已婚夫婦合計收入達

５０﹒９３萬元、個人收入達４５﹒２７萬元、戶主收入達４８﹒１萬元都將受加稅影響。

（ａｌ）

