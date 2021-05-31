【全球放水】拜登推出６萬億美元下財年預算案，利得稅增至２８％

《經濟通通訊社３１日專訊》美國總統拜登上周五（２８日）正式宣布６萬億元（美元．
下同）２０２２財政年度預算案，當中要求大幅增加家庭及就業開支，而國防開支僅增加２％至
７１５０億元，並提出透過加稅應對開支增加，當中包括將企業稅由原本２１％增至２８％、富
人稅提高至３９﹒６％。
據逾１７００頁的預算案，下財年預算當中只有３０００億元屬於年度新增開支，故到
２０２４財年結束，支出曲線相對平穩，而下財年赤字佔國內生產總額（ＧＤＰ）將達
７﹒８％，債務佔經濟增長比重為１１１﹒８％，預計通脹將在未來數年保持在約２％。
另外直至２０３１年總開支將增至８﹒２萬億元，債務亦將增加１４﹒５３萬億元，公共債
務總額佔國內生產總值將達１１７％，這低於疫情期間的高位，但仍遠高於歷史水平，而低利率
意味著借貸成本將為負直到２０２８年，而且將維持在歷史水平之下直到２０３１年。
華府亦預期今年失業率平均為５﹒５％，明年底將降至４﹒１％，後年底進一步滑落至
３﹒８％，並保持在３﹒８％水平至２０３１年。
拜登強調對恢復基礎設施的建設、擴大社會安全網及打擊收入不平均，另外應對氣候變化的
預算支出超過３６０億元，按年增加１４０億元，不過預算案沒有提到對地方稅務減免的問題，
或使高稅州份的民主黨溫和派失望。
至於國防開支，國防部下財年預算包括向軍隊加薪２﹒７％，並將數十億元從舊系統轉移出
來，用於核武庫現代化以威懾中國。
預算中超過５０億元將用於太平洋威懾倡議（Ｐａｃｉｆｉｃ Ｄｅｔｅｒｒｅｎｃｅ
Ｉｎｉｔｉａｔｉｖｅ），增加對導彈的投資，包括雷神（Ｒａｙｔｈｅｏｎ）製造的戰斧巡航
導彈（Ｔｏｍａｈａｗｋ）和標準６導彈（ＳＭ－６）等。
預算具體要求購買軍艦和飛機、支付維護費用和工資，另外新增３８０億元撥款用於聯邦調
查局、能源部和其他機構的國防相關項目，還包括用於進一步開發和測試高超聲速武器和其他下
一代系統。
＊財政部公布綠皮書料加稅十年內增近４萬億元稅收＊
美國財政部上周五則發布「綠皮書」，預計拜登的加稅計劃將在未來十年帶來３﹒６萬億元
稅收收入，為重建經濟和社會保障安全網的計劃提供資金，而在扣除掉支持清潔能源、兒童和家
庭的巨額稅收抵扣和優惠後，加稅將在未來十年增加近２﹒４萬億元淨收入。
新「綠皮書」涵蓋拜登方案的全部內容，包括將全球最低企業稅率增至２１％、提高資產轉
移時的資本利得稅、取消對基金經理的附帶權益稅收優惠等。
不過財政部指出將稅收補貼由化石燃料，轉向可再生能源和支持電動車發展的建議，將侵蝕
稅收收益，並在未來十年減少３０２９億元。
而據方案顯示，最高所得稅率將從３７％提高至３９﹒６％，已婚夫婦合計收入達
５０﹒９３萬元、個人收入達４５﹒２７萬元、戶主收入達４８﹒１萬元都將受加稅影響。
（ａｌ）