《台股攻略－黃振宇》電子權值股續強，助台股重上萬七點

《台股攻略》台灣本土疫情稍為放緩，加權指數今日（３１日）高開７８點，其後電子權值

股續旺，加上三大法人合計淨買入１５９﹒５５億元（新台幣．下同），帶動指數升１９８點，

收１７０６８點，成交金額增至５３５６﹒６億元。

電子權值股方面，電子三雄台積電、鴻海及聯發科均升１﹒２％至３﹒５％，分別收５９７

元、１１３﹒５元及９９５元；世芯─ＫＹ、通嘉及富鼎漲停，聯詠、敦泰及矽創均大升

５﹒７％至８﹒５％。另外，隨著韓國三星宣布再度延後關廠，令ＬＣＤ面板供應緊張，消息刺

激友達及彩晶漲停，分別收２５﹒８５元及２３﹒４元；群創亦升超過９％，收２４﹒３５元。

鋼鐵板塊亦強勢，中鴻收５２﹒４元，升７﹒６％；大成鋼、燁輝及第一銅各收４６元、

２３﹒４５元及６９元，升２﹒３％至５﹒８％；威致、高興昌及聚亨漲停，惟中鋼僅升

１﹒１％。航運板塊則漲跌互見，貨運三雄表現不同，長榮收９８﹒６元，升２﹒３％；陽明收

１０２﹒５元，跌５﹒１；萬海收１４５元，跌６﹒２％。醫療器材商的雃博今日捐贈輔仁大學

附設醫院６床台灣自主研發的俯臥位ＡＲＤＳ治療氣墊床Ｐｒｏ－ｃａｒｅ Ｏｐｔｉｍａ

Ｐｒｏｎｅ，提供輔大醫院目前收治的ＣＯＶＩＤ－１９重症患者使用，有助緩解目前醫護人數

緊繃的困境。緯創資通旗下的緯創醫學今日宣布將研發智慧行動輔具的台灣全區總經銷權利委託

給台灣東洋，希望透過兩邊集團的異業合作，搶攻智慧醫療器材市場。

隨著疫苗將陸續送往台灣，投資氣氛續步轉好，加上企業的５月業績即將揭曉，預料加權指

數可繼續靠穩１７０００點。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》

