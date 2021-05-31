《談國論企－黎偉成》中國直斥拜登借疫污名化劣行

《談國論企》中國外交部發言人趙立堅２０２１年５月２７日回應記者問詢，對拜登居然要

中國接受由美國主導「國際性調查」作出的所謂「新冠病毒起源分析」報告的看法時，直斥美方

「想借疫情搞污名化和政治操弄」，指出「美方根本不在乎事實和真相，也沒有興趣進行嚴肅的

科學溯源」，更「質問美方居心在？良心何安！」拜登政府既陰且髒地在國際舞台壓低中國，中

國不再對美帝客氣，對勁。



＊建議中國迅發詳實調研報告先發制美＊



建議中國盡快發表《關於新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９的初步調查和研究報告》，內容主要有

（Ｉ）詳論中國在防控惡疫取得良好成績，和復工復產復商復市使經濟重納復甦軌道的政策、策

略、經驗和做法。（ＩＩ）根據數據和具體情況，對世界各地的防抗惡疫的看法和建議，特別是

對美國，美帝既然胡作非為地對中國防控惡疫指手劃腳，為甚麼中國不可以反過來對惡凶極惡的

美帝作出批判？完全可以！和（ＩＩＩ）對世衛領導全球防控惡疫的期望。此為先發制人之道，

後發而至，制美效果，相對就有限。

要強烈指出者，為拜登就新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９對華卸責的劣舉，會得徹底失敗之因，

重點有（一）我幾可肯定：拜登要美國「情報部門」提交的最終報告，會傾向甚至認為「病毒在

實驗室事故中洩露」，此說的矛頭當然是指向中國武漢市，目的肯定是（１）用骯髒的政治劣手

，把防控惡疫失職之責，完完全全的推卸給中國，更甚者是要使中國成為「世界罪人」、「千古

罪人」，重重地打壓中國下去；（２）「要求」中國「賠償」「損失」，不僅是美國的「損失」

，甚而是全世界的「損失」；（３）要全面「制裁」中國，讓中國好好「反省」、「贖罪」。

更有可能是（４）美帝趁機會干預、插手中國內政，侵犯中國主權，特別是從中國台灣省「

入手」。假設美帝「指控」成立，認為中國大陸「為禍」，就倒不如讓中國台灣省重入世衛成為

觀察員，甚至提議「破格」成為世衛「會員」，「挑戰」中國的主權。美帝從來就是靠搗亂他地

，強搶惡奪，對中國更是死心不息的攬炒打壓。

但中國今日不僅在國力日趨強大，在國際上更是一股正義、正直的良性力量，獲得世界許許

多多國家或地區的歡迎和尊重，美國可以明攬炒、暗搗亂嗎？哈！

就在拜登於５月２６日對美國調查部門發出「指令」不足兩日，出現十分惹人注目的情況，

為（二）英國首相約翰遜於５月２８日以視像形式接受媒體訪問時，指出新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－

１９「不會是由實驗室引起」，相信這會是「動物傳人的可能性」較大，所言與世界衛生組織（

ＷＨＯ）新冠病毒溯源研究國際專家組年初赴中國武漢調研後，所表「新冠病毒極不可能來自實

驗室洩漏」之論相同。由是拜登在５月２６日要美國情報部門所發表的「聲明」，要有關部門繼

續「調查」新冠病毒「源頭」，膽粗粗地要中國「配合」，你是誰呀！拜登！



＊疑美借疫卸責要華賠償和制裁中國＊



由是拜廝的所謂「聲明」，居然聲稱：將繼續與盟友及合作夥伴「敦促中國參與全面、透明

以及基於證據的國際性調查」，起碼不會得到英國的支持，相信德國及法國亦不會認同，是乃美

帝之胡作非為。

重要的是（三）即使英國與美國從來是十分緊密的盟友，卻不是事事相隨。特別是從拜登此

番在處理惡疫的動作，是要把美國置之於世衛之上，其他問題更不尊重聯合國，相信是英國、德

國、法國等對美漸生反感之因。

尤其是拜登並不是簡簡單單要求美國情報部門提交報告，而是要在「病毒由動物傳人」和「

病毒在實驗室事故中洩露」之間作出取捨，為甚麼一定要直接指「實驗室」？世衛於３月份發布

的報告，已確認新冠病毒「極不可能從實驗室洩露出來」，而由澳洲病毒學家德懷爾

Ｄｏｍｉｎｉｃ Ｄｗｙｅｒ、英國動物學家達薩克Ｐｅｔｅｒ Ｄａｓｚａｋ、荷蘭病毒學家

庫普曼斯Ｍａｒｉｏｎ Ｋｏｏｐｍａｎｓ等赫赫有名的學家組成的世衛專家團隊，到中國武漢

市進行好幾個星期的實地研究、討論和作出的報告，是實實在在的集體專業和智慧，得到世界各

國的高度認許，乃毫無疑議的。

難道美國以並非專業的醫藥專業部門而是所謂「情報部門」，隔空寫寫的報告，會是「專業

」和「精準」的「情報」嗎？為甚麼要走偏門的隔洋搞情報，而不是老老實實的做專業的研究？

美國為甚麼不認認真真的看通看透世衛的專家報告？

（四）拜登要認真處理好一則傳聞：世界軍人運動會於２０１９年１０月１８日於中國武漢

舉行，坊間有傳中國得知有美國兵哥懷疑帶新冠肺疫，卻被美軍拒查和迅回美國，是為美國的一

個污點，查一查吧！

我對拜登自１月２０日入主白宮至今略逾４個月的評價，為「超陰濕」、「超陰毒」和「極

多變」，亦印證我對此人早在３月２５日在白宮舉行的上任以來首場記者會所言之質疑：「不尋

求與中國對抗」似乎「示好」，而「不會允許中國超越美國成為世界頭號強國」之語就令人絕對

反感，更絕對不可以對其言稍稍掉以輕心，因拜登已相當積極主動暗裡明地部署和落實攬炒中國

之策，布林肯更馬不停蹄地周遊列國，力爭在全方位圍堵、抑壓中國，故拜登在５月２６日要美

國情報部門所發表的「聲明」，要有關部門繼續「調查」新冠病毒「源頭」，膽粗粗地要中國「

配合」，你是誰呀！拜登！

美國政客甚至政棍極度仇華壓華甚至反共的惡思劣行未改。美國民主、共和兩黨在許許多多

的觀念有頗大差異和矛盾，少數的共同理念是仇華反華，所擔心的是中國在經濟、科技等方面有

頗大機會超越美國，甚至在近年的防控新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９取效所作的復工復產復商復市

，表現出色，心胸狹窄的美國白人，也就更發了瘋要打壓中國。《資深財經評論員 黎偉成》（

ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

