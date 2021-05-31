《異動股》美團高開４％，首季收入按年升逾１﹒２倍勝預期

《經濟通通訊社３１日專訊》美團（０３６９０）裂口高開４﹒１５％，報２７６﹒２元，

該股成交約１０３萬股，涉資２﹒８５億元。

美團公布，截至２０２１年３月３１日止三個月，期內虧損達４８﹒４６億元人民幣，去年

同期虧損１５﹒８億元人民幣，按非國際財務報告準則計算，經調整虧損淨額為３８﹒９２億元

人民幣，符預期，去年同期錄虧損２﹒１６億元人民幣。

期內，收入按年升１２０﹒９％至３７０﹒１６億元人民幣，勝預期，按非國際財務報告準

則計算，經調整ＥＢＩＴＤＡ虧損為２３﹒８３億元人民幣，去年同期經調整ＥＢＩＴＤＡ錄４

１３１萬元人民幣。

現時，恆生指數報２９２２５點，升１０１點或升０﹒３５％，主板成交３４﹒０９億元。

國企指數報１０８６２點，升６９點或升０﹒６４％。恆生科技指數報８０３６點，升７９點或

升１﹒００％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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美團 （０３６９０） ２７６﹒２０元 升４﹒１５％

阿里健康（００２４１） １９﹒２２元 無升跌

騰訊 （００７００） ６１２﹒００元 升１﹒７５％

快手 （０１０２４） ２００﹒４０元 無升跌



小米 （０１８１０） ２９﹒００元 升１﹒４０％

京東集團（０９６１８） ２８６﹒４０元 升１﹒４２％

嗶哩嗶哩（０９６２６） ８３１﹒００元 升２﹒５９％

百度 （０９８８８） １９０﹒６０元 升１﹒４９％

阿里巴巴（０９９８８） ２０８﹒４０元 升０﹒４８％

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（ｋｓ）

