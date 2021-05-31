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即市新聞

31/05/2021 09:23

《異動股》美團高開４％，首季收入按年升逾１﹒２倍勝預期

　　《經濟通通訊社３１日專訊》美團（０３６９０）裂口高開４﹒１５％，報２７６﹒２元，
該股成交約１０３萬股，涉資２﹒８５億元。
　　美團公布，截至２０２１年３月３１日止三個月，期內虧損達４８﹒４６億元人民幣，去年
同期虧損１５﹒８億元人民幣，按非國際財務報告準則計算，經調整虧損淨額為３８﹒９２億元
人民幣，符預期，去年同期錄虧損２﹒１６億元人民幣。
　　期內，收入按年升１２０﹒９％至３７０﹒１６億元人民幣，勝預期，按非國際財務報告準
則計算，經調整ＥＢＩＴＤＡ虧損為２３﹒８３億元人民幣，去年同期經調整ＥＢＩＴＤＡ錄４
１３１萬元人民幣。
　　現時，恆生指數報２９２２５點，升１０１點或升０﹒３５％，主板成交３４﹒０９億元。
國企指數報１０８６２點，升６９點或升０﹒６４％。恆生科技指數報８０３６點，升７９點或
升１﹒００％。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　（０３６９０）　　２７６﹒２０元　　　升４﹒１５％
　　阿里健康（００２４１）　　　１９﹒２２元　　　無升跌
　　騰訊　　（００７００）　　６１２﹒００元　　　升１﹒７５％
　　快手　　（０１０２４）　　２００﹒４０元　　　無升跌

　　小米　　（０１８１０）　　　２９﹒００元　　　升１﹒４０％
　　京東集團（０９６１８）　　２８６﹒４０元　　　升１﹒４２％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　　８３１﹒００元　　　升２﹒５９％
　　百度　　（０９８８８）　　１９０﹒６０元　　　升１﹒４９％
　　阿里巴巴（０９９８８）　　２０８﹒４０元　　　升０﹒４８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｋｓ）

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