《外匯達仁－盧楚仁》外匯交易策略至關重要

《外匯達仁》今日（３１日）是英美假期，兼且外匯市場等待著，本周五（４日）所公布的

美國５月份就業數據表現，故在觀望氣氛濃厚下，估計本周匯市走勢會呈現上落市格局。當然，

只要有足夠波幅及造好風險管理下，上落市也不失為一個好的短炒行情。所以只要認清市況，基

本上不管是牛市、熊市定上落市，其實也可以用適當的策略作為應對。



除此之外，外匯短炒操作也要講求貨幣的組合性，亦即是我經常向學生所講的炒外匯要「挫

弱扶強」，即是貨幣組合中要買入最強勢貨幣，而同時沽出最弱勢貨幣。現在外匯市場中，部分

貨幣基本上強弱分明。當中以加元最強而日圓最弱，加元強是因為油價長期維持高企，美國經濟

復甦帶動加拿大經濟亦復甦，兼且當地樓價火熱，最終導致加拿大央行率先宣布退市。



而日圓方面，第一季因美國債息急升導致日圓受壓，最近日本當地疫情大爆發而宣布緊急狀

態，再加上東奧未必能如期舉行，就算能夠如期舉行，當地民眾以致金融市場亦擔心變種病毒，

在東奧舉辦後會在日本像南亞國家一樣大爆發。所以，基本上日圓弱勢已成為市場共識。



由５月初開始，十分榮幸獲關焯照教授邀請，逢星期一在Ｙｏｕｔｕｂｅ分享我對匯市睇法

及相關入市策略。幸好我一直表示，對加元兌日圓的交叉盤後市甚為有信心。更開心聽到有關機

構負責人說，他們公司最近收到查詢加元兌日圓交叉盤的買賣細則及開戶流程有所增加。



上星期新西蘭央行開會後宣布明年會開始加息，所以我亦認為紐元兌日圓後市的交叉盤同樣

可以睇高一線。事實上，紐元兌日圓上星期已經破位而上，若新西蘭央行官員不反口的話，在新

西蘭貨幣政策收緊下，紐元兌日圓短線很大機會將邁向８１﹒５６４甚至８３﹒９０７的高位。

《獨立外匯商品分析師 盧楚仁》

