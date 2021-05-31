《異動股》快手續跌近３％，文旅部開展短視頻平台音樂產品檢查

《經濟通通訊社３１日專訊》快手（０１０２４）跌２﹒６９％，報１９５元創上市新低，

以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅４﹒７９％。該股成交約７８萬股，涉資１﹒５４億元。

文旅部近日對部分網絡音樂平台、網絡音視頻網站、短視頻平台，涉嫌提供內容違規網絡音

樂產品的問題，進行了專項執法檢查。根據檢查結果，已部署北京、上海、浙江、廣東等地文化

市場綜合執法機構對部分平台開展查處工作。同時，集中約談了主要音樂平台、直播平台、短視

頻平台，部署開展為期３個月的網絡音樂產品集中自查清理工作，建立定期通氣工作機制，開展

內容聯動處置工作，舉一反三進行全面清理。

其他部分科網股受捧，小米（０１８１０）升２﹒２７％，報２９﹒２５元；美團（０３６

９０）升５﹒５１％，報２７９﹒８元；京東集團（０９６１８）升１﹒８４％，報２８７﹒６

元；嗶哩嗶哩（０９６２６）升４﹒２％，報８４４元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅

４﹒７８％。

現時，恆生指數報２８９７３，跌１５０點或跌０﹒５２％，主板成交２２０﹒１９億元。

國企指數報１０７６４，跌２８點或跌０﹒２７％。恆生科技指數報８００８，升５１點或升０

﹒６４％。

即月期指新報２８８６９，跌１１７點，低水１０５點。即月國指期貨報１０６９６，跌１

５點，低水６９點。即月科指期貨新報７９９８，升７６點，高水２點。

上證綜合指數報３５８５，跌１５點或跌０﹒４２％，成交９３０﹒８６億元人民幣。

深證成份指數報１４８６３，升１０點或升０﹒０７％，成交１１５２﹒２０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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快手 （０１０２４） １９５﹒００元 跌２﹒６９％

阿里健康（００２４１） １８﹒９４元 跌１﹒４６％

騰訊 （００７００） ６０４﹒００元 升０﹒４２％

小米 （０１８１０） ２９﹒２５元 升２﹒２７％

美團 （０３６９０） ２７９﹒８０元 升５﹒５１％



京東集團（０９６１８） ２８７﹒６０元 升１﹒８４％

嗶哩嗶哩（０９６２６） ８４４﹒００元 升４﹒２０％

百度 （０９８８８） １９０﹒２０元 升１﹒２８％

阿里巴巴（０９９８８） ２０８﹒２０元 升０﹒３９％

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（ｐｌ）

