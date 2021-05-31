【三孩政策】政治局會議：實施一對夫妻可生育三個子女政策

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》中共中央政治局今日召開會議，國家主席

習近平主持會議。會議指出，中國人口總量龐大，近年來人口老齡化程度加深。進一步優化生育

政策，實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施，有利於改善中國人口結構、落實積

極應對人口老齡化國家戰略、保持我國人力資源稟賦優勢。

會議聽取「十四五」時期積極應對人口老齡化重大政策舉措匯報，審議《關於優化生育政策

促進人口長期均衡發展的決定》。

會議強調，各級黨委和政府要加強統籌規劃、政策協調和工作落實，依法組織實施三孩生育

政策，促進生育政策和相關經濟社會政策配套銜接，健全重大經濟社會政策人口影響評估機制。

要將婚嫁、生育、養育、教育一體考慮，加強適婚青年婚戀觀、家庭觀教育引導，對婚嫁陋習、

天價彩禮等不良社會風氣進行治理，提高優生優育服務水平，發展普惠托育服務體系，推進教育

公平與優質教育資源供給，降低家庭教育開支。



＊完善生育休假制度，加強住房等支持政策＊



要完善生育休假與生育保險制度，加強稅收、住房等支持政策，保障女性就業合法權益。對

全面兩孩政策調整前的獨生子女家庭和農村計劃生育雙女家庭，要繼續實行現行各項獎勵扶助制

度和優惠政策。要建立健全計劃生育特殊家庭全方位幫扶保障制度，完善政府主導、社會組織參

與的扶助關懷工作機制，維護好計劃生育家庭合法權益。要深化國家人口中長期發展戰略和區域

人口發展規劃研究，促進人口長期均衡發展。

會議強調，要貫徹落實積極應對人口老齡化國家戰略，加快建立健全相關政策體系和制度框

架。要穩妥實施漸進式延遲法定退休年齡，積極推進職工基本養老保險全國統籌，完善多層次養

老保障體系，探索建立長期護理保險制度框架，加快建設居家社區機構相協調、醫養康養相結合

的養老服務體系和健康支撐體系，發展老齡產業，推動各領域各行業適老化轉型升級，大力弘揚

中華民族孝親敬老傳統美德，切實維護老年人合法權益。各級黨委和政府要健全完善老齡工作體

系，加大財政投入力度，完善老齡事業發展財政投入政策和多渠道籌資機制，為積極應對人口老

齡化提供必要保障。

