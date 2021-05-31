《午市前瞻》港股高開低走暫失二萬九，或進一步回至２８５００點

《經濟通通訊社３１日專訊》上周五（２８日）美股三大指數微揚，但內地公布５月製造業

採購經理指數（ＰＭＩ）微跌至５１％略遜預期，加上今日美股假期休市，日股午市大跌，港股

半日窄幅向下。恆指高開１０１點，報２９２２５，甫開市掉頭向下，最多跌１８５點，低見２

８９３９，失守兩萬九，早市收報２８９７８，跌１４５點或跌０﹒５０％，主板成交７４１﹒

４３億元。國企指數報１０７９９，升５點或升０﹒０５％。恆生科技指數報８０１０，升５２

點或升０﹒６６％。

內地兩市升跌不一，上證綜指報３５９３，跌７點或跌０﹒２０％，成交２７４５﹒７５億

元人民幣。深證成指報１４９０５，升５２點或升０﹒３５％，成交３４６９﹒８１億元人民幣

。

重磅股普軟，匯控（００００５）跌２﹒８５％，報４９﹒３５元；廣州出現印度變種病毒

個案，友邦（０１２９９）今早受壓為最大跌幅藍籌，跌４﹒０２％，報９９﹒０５元；建行（

００９３９）跌０﹒７８％，報６﹒３５元；港府容許完成接種疫苗金融機構高層免強檢，港交

所（００３８８）升０﹒８％，報４８１﹒２元。



＊首季收入大升勝預期，美團飆逾７％冠藍籌＊



科網股早市普遍向好，美團（０３６９０）績後造好，收入按年升１﹒２倍勝預期，餐飲外

賣業務扭虧為盈，為表現最好藍籌，飆７﹒２４％，報２８４﹒４元；騰訊（００７００）升０

﹒９１％，報６０７元；阿里巴巴（０９９８８）漲０﹒５８％，報２０８﹒６元；匯證大升小

米（０１８１０）目標價逾三成至３７﹒１元，小米升１﹒５７％，報２９﹒０５元；京東集團

（０９６１８）漲２﹒４８％，報２８９﹒４元。文旅部近日對短視頻平台提供違規音樂產品進

行執法檢查，快手（０１０２４）盤中低見１９１﹒６元創上市新低，收跌３﹒４９％，報１９

３﹒４元。

澳門首季經濟按年萎縮０﹒９％，博彩服務出口跌２０﹒７％，加上內地疫情反彈，廣東省

衛健委表示昨日新增本土確診病例２０宗，帶動賭股下挫累市。銀娛（０００２７）插３％，報

６３元；永利澳門（０１１２８）跌１﹒９４％，報１３﹒１６元；金沙（０１９２８）挫２﹒

９５％，報３４﹒５元；美高梅（０２２８２）軟１﹒７８％，報１２﹒１６元。

廣州擴大全民核酸檢測範圍，早前荔灣區多個檢測點都大排長龍，更因太多市民前往接種新

冠疫苗，當局呼籲民眾未預約成功不要到接種點，疫苗股拉升。康希諾（０６１８５）飆６﹒８

３％，報３３７﹒８元；國藥（０１０９９）漲１﹒５４％，報２６﹒３元；復星醫藥（０２１

９６）升２﹒１１％，報６５﹒４元；綠葉（０２１８６）抽升５﹒８９％，報５﹒５７元。



＊價格指數近年高，贛鋒鋰業彈逾９％＊



國家統計局指５月價格指數為近年高點，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為７

２﹒８％和６０﹒６％，高於上月５﹒９和３﹒３個百分點。部分有色金屬股受捧，鐵貨（０１

０２９）股權易手，今早復牌先急跌後回升，早市升２﹒９４％，報０﹒３５元；贛鋒鋰業（０

１７７２）年產能４萬噸碳酸鋰項目計劃明年中投產，啟動評估二期擴產，半日急彈９﹒４１％

，報１１３﹒９元；洛鉬（０３９９３）升２﹒３１％，報５﹒３２元。惟國務院日前表示需解

決大宗商品價格上漲問題，鋼鐵股走低，重鋼（０１０５３）跌２﹒８５％，報２﹒３９元；馬

鋼（００３２３）軟０﹒７９％，報３﹒７５元。



＊張智威：可部署ＣＲＯ概念醫股，看好昭衍、藥明＊



港股今日高開低走，在２９０００關好淡爭持。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社

》表示，他指恆指表現一直受限於保力加通道頂部水平，由３月至今港股升破二萬九關均未能企

穩，他預料港股再失該關機會較大，大市或回吐至保力加通道中軸約２８５００點位置。

而美團（０３６９０）上周五（２８日）公布首季虧損達４８﹒４６億人民幣，去年同期則

虧１５﹒８億人民幣，惟期內收入可按年升１２０﹒９％至３７０﹒１６億人民幣，勝市場預期

。惟張智威指，大行如大和、野村等齊降美團目標價，加上該股估值實在太高，市盈率（ＰＥ）

達約２９０倍，一旦負面消息出爐，相信股價下跌空間較大。因此即使該股現有炒作，值博空間

亦不大，建議好友先觀望，不用急於進場。

而內地疫情略現回彈，帶動疫苗股今早揚升，板塊又是否適宜部署？張智威指疫苗因內地支

持發現中國家疫苗專利豁免的行動影響，預料板塊利潤或會大減，因此上升空間有限。他指如投

資者擬部署醫股，可優先考慮具醫藥研發外包公司（ＣＲＯ），例如是昭衍新藥（０６１２７）

與藥明（０２２６９）等，他看好ＣＲＯ企業前景，建議昭衍新藥於１５０元以下吸納，目標價

１５８元；至於藥明則可於１１０元水平買入，目標價１３０元水平。（ｐｌ、ｊｃ）

