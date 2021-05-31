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即市新聞

31/05/2021 16:44

《美元走勢－羅明立》５月非農就業如理想，應短期利好美元

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒９４　　　１０９﹒６４　　　１０９﹒７６
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２２０４　　　１﹒２１８３　　　１﹒２１８８
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒４２０１　　　１﹒４１７３　　　１﹒４１８２
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９００５　　　０﹒８９８４　　　０﹒８９９９
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６２２　　　７﹒７６００　　　７﹒７６０３
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國４月ＰＣＥ物價指數按年升３﹒６％，較前值２﹒３％及預測的３﹒５％
為高，亦是２００８年以來最快增速，遠高於聯儲局的通脹目標２％。核心ＰＣＥ物價指數同樣
明顯上升，按年增長３﹒１％，超過預期的２﹒９％。此外，總統拜登提出一項達６萬億美元的
新一年財政預算案，赤字將達ＧＤＰ的７﹒８％，尋求通過加稅來應付開支，相信會在兩院遭到
阻撓。
　　通脹數據上升以及聯儲局官員開始談論調整買債規模，美匯指數一度反彈上９０﹒４０，不
過，收市時無法維持升幅。市場擔心美國經常帳赤字持續攀升會削弱美元的吸引力，另外，投資
者亦關注周五（２日）公布的５月份非農數據，如就業市場表現理想，應利好美元短期的走勢。
　　歐央行執委施納貝爾淡化借貸成本上升的憂慮，認為現階段討論縮減購債規模，是一個巨大
的錯誤。主要經濟體中，加拿大及新西蘭央行都表示可能提早加息，但也有歐央行的繼續需要寬
鬆政策支持經濟復甦，以及仍受疫情困擾的日本，相信匯市會個別發展。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒２１６５　　　１﹒２２５０　　　１﹒２１３０
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒４１５０　　　１﹒４２２０　　　１﹒４１００
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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