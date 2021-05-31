《美元走勢－羅明立》５月非農就業如理想，應短期利好美元

最高 最低 東京收市

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 １０９﹒９４ １０９﹒６４ １０９﹒７６

歐元╱美元 １﹒２２０４ １﹒２１８３ １﹒２１８８

英鎊╱美元 １﹒４２０１ １﹒４１７３ １﹒４１８２

美元╱瑞郎 ０﹒９００５ ０﹒８９８４ ０﹒８９９９

美元╱港元 ７﹒７６２２ ７﹒７６００ ７﹒７６０３

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元走勢》美國４月ＰＣＥ物價指數按年升３﹒６％，較前值２﹒３％及預測的３﹒５％

為高，亦是２００８年以來最快增速，遠高於聯儲局的通脹目標２％。核心ＰＣＥ物價指數同樣

明顯上升，按年增長３﹒１％，超過預期的２﹒９％。此外，總統拜登提出一項達６萬億美元的

新一年財政預算案，赤字將達ＧＤＰ的７﹒８％，尋求通過加稅來應付開支，相信會在兩院遭到

阻撓。

通脹數據上升以及聯儲局官員開始談論調整買債規模，美匯指數一度反彈上９０﹒４０，不

過，收市時無法維持升幅。市場擔心美國經常帳赤字持續攀升會削弱美元的吸引力，另外，投資

者亦關注周五（２日）公布的５月份非農數據，如就業市場表現理想，應利好美元短期的走勢。

歐央行執委施納貝爾淡化借貸成本上升的憂慮，認為現階段討論縮減購債規模，是一個巨大

的錯誤。主要經濟體中，加拿大及新西蘭央行都表示可能提早加息，但也有歐央行的繼續需要寬

鬆政策支持經濟復甦，以及仍受疫情困擾的日本，相信匯市會個別發展。



方向 入市價 目標位 止蝕

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒２１６５ １﹒２２５０ １﹒２１３０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒４１５０ １﹒４２２０ １﹒４１００

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

