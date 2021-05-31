【谷針新招】林鄭下午３時見記者，料交代公務員針假安排

《經濟通通訊社３１日專訊》行政長官林鄭月娥今日下午３時在政府總部舉行記者會，料公

布公務員針假安排。

此前有消息透露，政府將讓接種新冠疫苗的公務員放取「打針假」，接種第１劑和第２劑疫

苗都分別會有１日有薪假期，最快本周內公布安排。有工會期望，合約及外判政府僱員也可受惠

。

公務員事務局表示，正研究進一步鼓勵和便利政府僱員接種疫苗的措施，會盡快公布詳情，

公務員是抗疫隊伍中重要的一環，如非有充分的健康理由，均有義務主動接種疫苗。（ｂｉ）

