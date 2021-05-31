《經濟通通訊社３１日專訊》睿智金融集團宣布，為回應政府的接種疫苗計劃，也為歡慶集
團成立１５周年，睿智金融集團將捐出價值１５０萬港幣的上海實業環境（００８０７）股票，
以抽獎形式（１５個名額）送予已接種新冠疫苗的香港居民。
抽獎合資格參加者必須年滿１８歲，持有效的香港永久居民身份證，已經於香港完成接種兩
劑新冠疫苗，較早前完成接種者亦可參加。抽獎參加者須於今年９月１日或之前登記，參加辦法
及詳情將於稍後在公司網站公布。（ｃｗ）
31/05/2021 17:34
【谷針新招】睿智金融舉辦抽獎予已打針市民，捐出１５０萬元股票
《經濟通通訊社３１日專訊》睿智金融集團宣布，為回應政府的接種疫苗計劃，也為歡慶集
團成立１５周年，睿智金融集團將捐出價值１５０萬港幣的上海實業環境（００８０７）股票，
以抽獎形式（１５個名額）送予已接種新冠疫苗的香港居民。
抽獎合資格參加者必須年滿１８歲，持有效的香港永久居民身份證，已經於香港完成接種兩
劑新冠疫苗，較早前完成接種者亦可參加。抽獎參加者須於今年９月１日或之前登記，參加辦法
及詳情將於稍後在公司網站公布。（ｃｗ）
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