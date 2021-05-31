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31/05/2021 19:28

《再戰明天》澳洲央行舉行利率會議，ＩＳＭ製造業指數公布

　　《經濟通通訊社３１日專訊》澳洲央行利率會議，及石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）部長級視
訊會議，料為明日市場焦點。

＊澳洲公布官方指標利率＊

　　在重要經濟活動上，石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）和非ＯＰＥＣ成員國下周二（１日）舉行
部長級視訊會議。
　　數據方面，６月１日９：３０ａｍ，澳洲公布４月建築許可，月率料由１７﹒４％逆轉至下
滑１０％。９：４５ａｍ，中國公布５月財新製造業採購經理人指數，料由５１﹒９升至５２。
１２：３０ｐｍ，澳洲公布官方指標利率。３：５５ｐｍ，德國公布５月製造業採購經理人指數
，料由６６﹒２降至６４。４：００ｐｍ，歐元區公布５月製造業採購經理人指數，料由
６２﹒９降至６２﹒８。

＊香港公布零售銷售＊

　　４：３０ｐｍ，香港公布４月零售銷售，年率料由２０﹒１％降至１７％。５：００ｐｍ，
歐元區公布４月失業率，料維持於８﹒１％；５月消費者物價指數月率料由０﹒６％降至
０﹒２％，年率料由１﹒６％升上１﹒９％；５月核心消費者物價指數年率料由０﹒７％升上０
﹒９％。９：４５ｐｍ，美國公布５月製造業採購經理人指數，料由６０﹒５升至６１﹒５。１
０：００ｐｍ，美國公布５月ＩＳＭ製造業指數，料由６０﹒７升至６０﹒９。１０：３０
ｐｍ，美國公布５月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數，料由３７﹒３降至３６﹒３。
（ｈｌ）

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