【谷針新招】聶德權：未來三月政府僱員接種每劑疫苗後獲１日假期

《經濟通通訊社３１日專訊》公務員事務局長聶德權表示，從明日至８月３１日，所有政府

僱員在接種每劑新冠疫苗後，均可獲１日假期；至於所有今日或之前已打針的政府僱員，則可以

申請於明年３月３１日或之前，取得１日疫苗假期。當局已要求法定機構和公營機構實施相同安

排，又呼籲企業僱主強烈鼓勵員工打針，包括安排疫苗假期。

他表示，當局正與不同界別和團體包括金融機構、專上學院、公共事業和主題樂園等，商討

外展接種疫苗的可行安排，政府在未來３個月將會更積極推動相關服務。（ｂｎ）

