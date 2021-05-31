《經濟通通訊社３１日專訊》公務員事務局長聶德權表示，從明日至８月３１日，所有政府
僱員在接種每劑新冠疫苗後，均可獲１日假期；至於所有今日或之前已打針的政府僱員，則可以
申請於明年３月３１日或之前，取得１日疫苗假期。當局已要求法定機構和公營機構實施相同安
排，又呼籲企業僱主強烈鼓勵員工打針，包括安排疫苗假期。
他表示，當局正與不同界別和團體包括金融機構、專上學院、公共事業和主題樂園等，商討
外展接種疫苗的可行安排，政府在未來３個月將會更積極推動相關服務。（ｂｎ）
31/05/2021 15:55
【谷針新招】聶德權：未來三月政府僱員接種每劑疫苗後獲１日假期
《經濟通通訊社３１日專訊》公務員事務局長聶德權表示，從明日至８月３１日，所有政府
僱員在接種每劑新冠疫苗後，均可獲１日假期；至於所有今日或之前已打針的政府僱員，則可以
申請於明年３月３１日或之前，取得１日疫苗假期。當局已要求法定機構和公營機構實施相同安
排，又呼籲企業僱主強烈鼓勵員工打針，包括安排疫苗假期。
他表示，當局正與不同界別和團體包括金融機構、專上學院、公共事業和主題樂園等，商討
外展接種疫苗的可行安排，政府在未來３個月將會更積極推動相關服務。（ｂｎ）
|財經熱話31/05/2021
美團績後升逾一成 惟大行料投資持續加大齊削目標價
|FOCUS31/05/2021
【FOCUS】中國天舟「萬里穿針」 美國登月現「窩裏鬥」
|中國故事31/05/2021
【新冠肺炎】廣東疫情嚴峻 離開廣州須持陰性證明
|財經熱話31/05/2021
《講股論勢－鄭廣復》五不窮時六吸貨 七月收成笑呵呵!
|香港要聞31/05/2021
【谷針新招】政商界奇招「谷針」 打針抽樓送假期、提供婚配服務
|財經熱話31/05/2021
【陶觀天下】陶冬：人民幣升值趨勢確定 利好人幣資產價格
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰